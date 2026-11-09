Нижнекамск отправил бойцам гуманитарный конвой весом 20 тонн

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

Очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции отправили из Нижнекамска на прошлой неделе. Вес груза составил около 20 тонн. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Радмир Беляев.

В конвой вошли строительные инструменты, маскировочные сети, шины и другие необходимые вещи. Груз сформировали с учетом заявок и пожеланий самих военнослужащих.

В отправке принял участие депутат Государственной думы РФ Олег Морозов. Как отметил Беляев, парламентарий традиционно поддерживает Нижнекамск в вопросах помощи участникам СВО.

«В этом году это уже 12-я отправка из нашего города. Благодарю всех за участие, неравнодушие и постоянную поддержку наших бойцов», – сказал мэр.

Беляев также поблагодарил предпринимателей, волонтеров и глав сельских поселений, которые участвуют в сборе помощи. По его словам, Нижнекамск отправляет гуманитарные конвои ежемесячно с 2022 года.

Поддержка участников СВО и их семей остается одной из ключевых задач государства. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что система помощи должна быть организована так, чтобы поддержка доходила до каждого без сбоев.