Братский дубль и рецепт Гатиятулина: за счет чего «Ак Барс» разгромил «Торпедо»

Почему Анвар Гатиятулин решился на серьезную перекройку состава накануне встречи с «Торпедо»? Как главный тренер «Ак Барса» объяснил разгром нижегородцев со счетом 5:2, который прервал серию поражений, – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

«Попросили раскрепоститься»: как разговор с командой изменил «Ак Барс»

Три поражения подряд — от «Сибири», СКА и «Трактора» — заставили Анвара Гатиятулина рискнуть. На встречу с «Торпедо» он выпустил «Ак Барс» с полностью перетасованными сочетаниями, и казанцы впервые в сезоне дожали нижегородцев — 5:2. Больше трех шайб за матч команда не забрасывала с выезда в Минске в середине октября, а тут столько же прилетело в ворота гостей за один период.

Кризис требовал резких решений — и Гатиятулин их сделал. Во второй тройке на фланге впервые в сезоне появился профильный центральный Алексей Бывальцев. И это сработало: Бывальцев, впервые в сезоне вышедший на фланге, отметился голом и результативной передачей, прервав восьмиматчевую серию без набранных очков.

«Продолжаем искать сочетания. В предыдущем матче играло звено Денисенко — Семенов — Терехов. В атаке вроде бы действовали хорошо, но в обороне были недостаточно эффективны. Пробуем разные связки, в том числе пары защитников. Сегодня приняли такое решение, дальше будем смотреть, кто на какой позиции играет эффективнее, и исходя из этого определять состав и сочетания звеньев», — растолковал тренер перестановку Бывальцева на фланг.

По словам Гатиятулина, на собрании команду попросили раскрепоститься, сыграть увереннее, больше владеть шайбой и комбинировать. Скорректировали и тренировку — сделали акцент на владении шайбой и передачах. Задача была действовать плотно, активно, «садиться» на защитников и больше обострять, и это, по словам тренера, не анархия, а вынужденная мера в определенный момент.

Алексей Бывальцев Фото: ak-bars.ru

«Мы много говорили о том, что больших результатов можно добиться только системным хоккеем. Но в определенные моменты приходится принимать такие решения», — объяснил Гатиятулин.

Сотая шайба через клюшку соперника: курьезы и эмоции вечера в Казани

Сотая шайба Бывальцева в КХЛ пришлась именно на эту встречу — и получилась она курьезной: форвард простреливал на пятак, но угодил в клюшку игрока нижегородцев, и шайба заползла в сетку. Красивую комбинацию на двоих разыграли Егор Соколов и Степан Терехов — для Соколова матч с «Торпедо» стал лишь третьим с 21 октября.

Месяц у Гатиятулина были претензии к его физической форме, из-за чего хоккеист сидел в ротации. Похоже, вопросы сняты: при кадровых потерях Соколов очень важен — с ним казанцы добавляют мощи на пятаке и вариативности впереди.

Не обошлось и без горячих эпизодов: Амир Гараев выскочил со смены и полез на Степана Терехова — за партнера вступился Никита Дыняк, но судьи вовремя разняли. А Александр Хмелевский, долго добиравшийся до первой шайбы в сезоне, отметился передачей на юбилейный гол Бывальцева. Отдельных слов заслуживает Тимур Билялов — голкипер отразил опасный хлесткий бросок Владимира Ткачева с пятачка и провел неплохой матч.

Сегодня забивалось все, что не залетело раньше: и Бывальцеву повезло, и перед голом Степана был удачный отскок. Пока эта встреча была самой сильной игрой сезона в исполнении казанской команды.

Капитан на ходу и кадровый дефицит: как Яруллин тащит «Ак Барс» без Миллера

Еще одно результативное очко добавил капитан Альберт Яруллин: гол в середине первого периода стал для него третьим в сезоне, а всего у капитана 13 (3+10) очков в 26 матчах. Для 33-летнего защитника это очень бодрый старт — особенно с учетом прошлогоднего чемпионата, который он долго и мучительно восстанавливался после тяжелой травмы, разрыва крестообразных связок. В отсутствие травмированного Митчелла Миллера Яруллин взял на себя игру в большинстве и идет по графику самого результативного сезона в карьере.

Кадровая ситуация при этом остается непростой: два года Артема Галимова готовили к лидирующей роли, но в сентябре он получил травму и выбыл надолго, а теперь потерян и Миллер — ведущий защитник, который не тренируется с общей группой.

«Оборона у нас и так не самая скоростная, а потеря Митча добавила сложностей», — признал Гатиятулин.

В поездку по маршруту Уфа — Екатеринбург Миллер, скорее всего, не отправится.

«Он пока не тренируется с общей группой, но получает полную нагрузку. Общаемся с докторами, но в поездку он, скорее всего, не отправится, будет готовиться здесь», – поделился тренер.

Алексей Бывальцев, Альберт Яруллин, Семен Терехов, Александр Хмелевский Фото: ak-bars.ru

Команда вышла на лед с другими эмоциями: впереди действовала раскованно, выиграла много единоборств. Итог — пять шайб, лучший матч сезона. Символично, что забили оба брата Тереховы: Степан — первый в сезоне, Семен — седьмой.

«Думал об этом, наконец-то этот день настал. Для нашей семьи это хороший день — все мы счастливы. Сегодня первый день, когда мы забили вдвоем», — поделился эмоциями Степан Терехов.

Точку в матче поставил Андрей Стась: в большинстве форвард подставил клюшку и переправил шайбу в сетку — 5:2.

Казанцы вылетают в Уфу, где 12 ноября сыграют с принципиальным соперником в «зеленом дерби». Начало — в 17:00 мск.