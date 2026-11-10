В Татарстане к зиме подготовили более 1,1 тыс. единиц дорожной техники

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В Татарстане подрядные организации подготовили региональные автомобильные дороги к обслуживанию в зимний период. Для борьбы с гололедом заготовили 334 тыс. тонн противогололедных материалов, а дорожные службы обеспечили необходимой техникой. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Всего в распоряжении дорожных служб находятся 1 176 единиц дорожно-эксплуатационной техники. В их числе 360 комбинированных дорожных машин, 133 автогрейдера и 138 роторов. Кроме того, для работы подготовили более 500 единиц вспомогательной техники, включая экскаваторы, бульдозеры и тракторы. Вся техника подключена к системе ГЛОНАСС, позволяющей отслеживать ее местоположение в режиме реального времени.

Для обработки дорог заготовили 92 тыс. тонн технической соли и 299 тыс. тонн песка. Хранение материалов организовано на 55 пескобазах.

На 191 участке, подверженном снежным заносам, установили временные дорожные знаки «Скользкая дорога» и «Ограничение максимальной скорости». Они призваны предупредить водителей о потенциально опасных участках.

«Все службы полностью готовы к работе в зимний период. С 1 ноября подрядные организации перешли на круглосуточный режим работы. Специалисты готовы оперативно реагировать на резкое ухудшение метеоусловий и принимать необходимые меры для поддержания нормативного состояния дорог», – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.

К зиме также провели профилактические работы: выполнили профилирование дорог, планировку обочин и очистку кюветов. Водопропускные трубы закрыли, мостовые сооружения подготовили к эксплуатации в холодное время года.

За состоянием дорожной сети следят с помощью ведомственной геоинформационной системы, которая позволяет контролировать состояние дорог, местоположение работающей техники и ход выполнения работ. Данные о погодных условиях поступают с 83 автоматических дорожных метеостанций, установленных на опорной сети автомобильных дорог.

В Минтрансе Татарстана круглосуточно работает оперативная служба. Сообщить о проблемных участках дорог можно по телефону 8 (843) 291-91-91.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Татарстане составляет 13 641 км. Из них 11 775 км имеют твердое асфальтобетонное покрытие.