В Татарстане 11 ноября пройдет горячая линия по вопросам ЖКХ

В Татарстане 11 ноября 2026 года будет открыта телефонная горячая линия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Консультации будут проходить с 10:00 до 14:00, сообщает аппарат уполномоченного по правам человека в РТ.

По телефону горячей линии можно сообщить о ненадлежащем качестве коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение), нарушениях при начислении платы за ЖКУ, неудовлетворительном содержании общего имущества многоквартирного дома, бездействии или неправомерных действиях управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК, несвоевременном вывозе твердых коммунальных отходов и неудовлетворительном содержании придомовой территории, а также по другим вопросам, связанным с обеспечением прав граждан в сфере ЖКХ.

Телефоны горячей линии: для звонков – (843) 236-00-71, для сообщений в мессенджер Max – +7 965 593-86-64.

Консультировать граждан будут уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан, представители прокуратуры РТ, Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию, Исполкома Казани, Государственной жилищной инспекции РТ, Госкомитета РТ по тарифам, ООО «Газпром Трансгаз Казань», МУП «Водоканал» Казани, ООО «УК «ПЖКХ» и ООО «Гринта».