Минниханов призвал участников спецоперации участвовать в новом «Времени героев»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях призвал участников и ветеранов специальной военной операции присоединяться к новому, третьему потоку кадровой программы «Время героев».

«Стартовал отбор на третий поток кадровой программы „Время героев“. Проект, инициированный Президентом России Владимиром Путиным, вызвал большой отклик среди бойцов специальной военной операции. Новый этап программы дает еще большие возможности и ориентирован на участников и ветеранов СВО без высшего образования. Участвуйте и подавайте свои заявки https://времягероев.рф», – написал Раис РТ в своем канале в мессенджере МАКС.

«Безнең батырлар арасында республикабызны мәгариф программасының яңа этабында югары дәрәҗәдә күрсәтә алучылар булуына шигем юк (в переводе – „Я не сомневаюсь, что среди наших героев есть те, кто сможет представить нашу республику на новом этапе образовательной программы“)», – подчеркнул при этом Рустам Минниханов.

Как ранее сообщал «Татар-информ», впервые участвовать во «Времени героев» смогут военнослужащие и ветераны специальной военной операции без высшего образования. Программа направлена на подготовку участников спецоперации к дальнейшей работе на гражданской государственной службе.

Кандидаты на участие в новом потоке программы должны иметь гражданство РФ, проявить мужество и героизм во время боевых действий и при этом иметь среднее общее, среднее профессиональное или неоконченное высшее образование. Обучение продлится три года вместо стандартных четырех. Отбор будет включать несколько этапов.

Поручение создать отдельное направление обучения для участников спецоперации, не имеющих высшего образования, Владимир Путин дал на прошлой неделе, 5 ноября.