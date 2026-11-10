Институт профессиональных свах появится в Татарстане

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Союз мусульманок Татарстана приступил к реализации нового проекта «Институт профессиональных свах». Его главная задача — содействие созданию семей и преодоление проблемы одиночества в обществе. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ

Как пояснила председатель Союза мусульманок Татарстана, начальник отдела по работе с женщинами ДУМ РТ Наиля Зиганшина, необходимость такой инициативы обусловлена сложившейся ситуацией в сфере семейных отношений. По её словам, число разводов продолжает превышать количество сохранённых браков, а квалифицированных специалистов, способных профессионально помогать людям в создании семьи, пока недостаточно. В связи с этим было решено распространить проект на все районы республики.

На первом этапе работы организаторы определили представителей проекта в 20 районах Татарстана. Ими стали действующие абыстаи, которые будут выполнять функции официальных свах. В дальнейшем планируется расширить географию инициативы и охватить все муниципальные территории республики. Кроме того, для участников проекта предусмотрена специальная подготовка: на следующем этапе для будущих свах организуют обучающие семинары.