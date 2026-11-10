Минлесхоз РТ назвал самые востребованные электронные услуги

С начала года Министерство лесного хозяйства РТ оказало 9,5 тыс. государственных услуг, из них 9,3 тыс. – в электронном виде. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник отдела арендных отношений Минлесхоза РТ Фанил Ахмадуллин.

«98% услуг в этом году предоставлено в электронном виде. Переход на электронный формат позволяет заявителям существенно экономить время: подать документы можно дистанционно, без личного посещения ведомства, а статус рассмотрения обращения отслеживается в личном кабинете», – отметил он.

По данным Ахмадуллина, наиболее популярными государственными услугами остаются прием лесных деклараций и отчетов о воспроизводстве, охране и защите лесов, согласование проектов лесовосстановления.

«Востребована также услуга по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Это возможность для граждан заготовить древесину для строительства, ремонта или отопления», – отметил он.

Специалисты Минлесхоза РТ добавили, что высокий уровень цифровизации не только экономит время татарстанцев, но и повышает прозрачность отрасли, сокращая административные барьеры.