«Яндекс» не может восстановить почти 3% данных клиентов Cloud после атак БПЛА

Корпорация «Яндекс» после атак украинских беспилотников на свои центры обработки данных смогла восстановать доступ к 97,16% клиентских данных, хранящихся на облачной платформе Yandex Cloud. Об этом рассказали в пресс-службе компании, пишет РБК.

«Оставшиеся 2,84% восстановить невозможно из-за критических повреждений оборудования и отсутствия у клиентов бэкапов на платформе», – констатировали в компании.

Вместе с тем в пресс-службе заверили, что пользователи, использовавшие инструменты резервного копирования Yandex Cloud, не столкнулись с потерей данных после ударов БПЛА.

В связи с этим в «Яндексе» проинформировали, что после атак изменили настройки резервного копирования. Прежде клиентам приходилось самостоятельно подключать эту функцию, теперь же она автоматически включается при создании новых виртуальных машин.

Услуга предоставляется на тех же условиях, что и раньше, пользователи вправе отказаться от нее, уточнили в корпорации.

Кроме того, в пресс-службе «Яндексе» подчеркнули, что инженеры компании продолжают распределять вычислительные ресурсы Yandex Cloud по новым независимым локациям в разных регионах России, и добавили, что «количество локаций продолжит увеличиваться».

В ночь на 8 октября дроны Вооруженных сил Украины атаковали и полностью вывели из строя ЦОД «Яндекса» в Сасове Рязанской области мощностью около 12 МВт. В ночь на 9 октября был нанесен удар по дата-центру в Калуге мощностью 63 МВт, он вышел из строя частично. Наконец, в ночь на 11 октября подвергся атаке и остановил работу ЦОД во Владимире мощностью приблизительно 40 МВт. Удары привели к сбоям в работе сервисов. Компания отозвала опубликованные до атак прогнозы по выручке и скорректированной EBITDA на 2026 год.

Газета «Коммерсантъ» писала, что действия компаний по обеспечению защиты своих центров обработки данных от атак БПЛА могут привести к росту цен на облачные услуги. Эксперт НТИ по технологическому развитию Илья Ильинский тогда отмечал, что необходимость замещать выбывшие мощности на максимально дорогом рынке вызовет подобный эффект, пусть и с некоторым запозданием, для клиентов «Яндекса».

Позднее Президент РФ Владимир Путин своим указом обязал центры обработки данных резервировать 10% мощностей для обеспечения при необходимости работы отечественных интернет-ресурсов.