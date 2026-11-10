«Самое продвинутое медиаобъединение»: Гости из ДНР восхитились «Татмедиа»

Здание АО «Татмедиа» посетили руководители Республиканского медиахолдинга Донецкой народной республики. Их очень впечатлил масштаб работы и уровень организации.

«„Татмедиа“ – это очень серьезная структура, которая действительно хорошо работает: мы видели соцсети, студии, пресс-центр. У вас выпускается много газет, журналов, развито телевидение – у нас такого объема нет, поэтому было особенно интересно познакомиться со всем этим», – рассказал «Татар-информу» генеральный директор Республиканского медиахолдинга ДНР Николай Черкашин.

По словам медиаменеджера, сотрудники донецкого холдинга долгое время изучали российские СМИ, чтобы определиться, у кого перенять опыт, и в итоге выбрали медиа Татарстана.

«Мы только начинаем входить в юридическое поле России, опыта работы в новых условиях у нас пока нет. Когда думали, у кого учиться, пересмотрели множество вариантов и пришли к выводу, что именно здесь – самое продвинутое медиаобъединение. И мы не ошиблись», – добавил первый заместитель гендиректора Республиканского медиахолдинга ДНР Владимир Емельянов.