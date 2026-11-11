В Татарстане чуть более чем через час отменили режим ракетной опасности

В Татарстане через один час и 12 минут отменили введенный ранее режим ракетной опасности. Об отмене было сообщено в официальном приложении МЧС России.

Режим ракетной опасности был объявлен в республике в 00.18 и отменен в 1.30.

При объявлении ракетной опасности жителям региона рекомендовали принять меры безопасности и, по возможности, проследовать в ближайшее здание (подвал, подземный переход, метро, парковку или специально оборудованное убежище).

Еще в августе Раис РТ Рустам Минниханов призывал усилить работу с населением по вопросам безопасности с учетом существующей угрозы ракетных и беспилотных атак. Позднее, в сентябрьском послании Государственному Совету, он рекомендовал проявлять бдительность в вопросах безопасности, ответственно относиться к возможным рискам и угрозам.