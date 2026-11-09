Волонтер культуры из Татарстана будет награждена знаком «Доброволец России»

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Волонтер культуры из Республики Татарстан, руководитель местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры» города Казани и Клуба участников Международной премии #МЫВМЕСТЕ Республики Татарстан Эльвира Рысаева будет награждена нагрудным знаком «Доброволец России». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

На рассмотрение экспертного совета Росмолодежи поступило 1822 представления из 85 регионов страны. По итогам двух заседаний было решено, что награды получат 202 добровольца.

Церемония награждения пройдет в рамках VI Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который пройдет с 2 по 5 декабря 2026 года в Москве на площадке Национального центра «Россия».

Добровольческая деятельность входит в одно из направлений национального проекта «Молодежь и дети». Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.