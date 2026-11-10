Ветераны СВО из Татарстана победили на всероссийском творческом конкурсе

Ветераны СВО из Татарстана стали призерами Всероссийского патриотического конкурса творческих работ «Памяти героев верны!», организованного Государственным фондом «Защитники Отечества». Награждение состоялось а Москве, в Музее Победы.

В этом году конкурс провели в четвертый раз, за это время участие в нем приняли 12 тысяч человек со всей России.

Фото: © фонд «Защитники Отечества»

«Конкурс посвящен событиям специальной военной операции, мужеству, стойкости и отваге наших героев. В эссе, рассказах, стихотворениях, песнях и видеороликах, которые создали участники, – искренняя благодарность героям, уважение к их подвигам и стремление сохранить память о тех, кто встал на защиту Отечества», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

На церемонию награждения пригласили 90 лучших авторов. Среди них житель Казани Алмаз Оморов, он занял второе место в номинации «Графическая история подвига». На конкурс он представил свой комикс о возвращении ветерана в мирную жизнь.

Фото: © фонд «Защитники Отечества»

Ветеран из Татарстана с позывным «Автор» занял второе место в номинации «Братство, скрепленное подвигом». Он служил в спецназе «Ахмат» и является автором трех книг. Для конкурса «Автор» представил повесть «Свои». В произведении он рассказал о боевом братстве и своих товарищах от лица добровольца, который отправился на передовую в 45 лет.

«Мы вместе переживали самые худшие ситуации в жизни. И я видел их мужество, стойкость, и готовность к самопожертвованию. Я доверял им свою жизнь, они доверяли мне свои. В тот момент не было ни религий, ни национальностей. Были только мы - бойцы армии России», – пишет он в своей повести.