В Елабуге представят иммерсивную программу, посвященную Габдулле Тукаю

Изображение предоставлено организаторами мероприятия

В Елабуге в пятницу, 13 ноября вниманию публики в рамках фестиваля «Ars Aeterna: Мастерская талантов» представят иммерсивную программу «Тукай». Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда «Татнефть», сообщает пресс-служба организатора события – центра «Идиллия Арт»

Программа представляет собой музыкально-поэтическое путешествие в мир классика татарской литературы Габдуллы Тукая, объединяющая в одно целое поэзию, музыку татарских композиторов от Фарида Яруллина до Миляуши Хайруллиной и песочную анимацию. «Слово, звук и образ сплетутся так, что строки великого поэта начнешь не просто слышать, но и видеть», – отметили в пресс-службе.

Перед зрителями выступят лауреаты международных конкурсов – сопрано Диляра Набиуллина, скрипачка Алия Уразалиева, баянист Ильназ Дудкин, пианистка Аделия Зарифуллина и флейтист Владислав Захаров, заслуженный артист РТ.

Пройдет мероприятие в Городском дворце культуры Елабуги. Для посещения потребуется предварительная регистрация.

Ранее, в октябре, программу, посвященную великому татарскому поэту, представили в Альметьевске.

В этом году отмечается 140-летие со дня рождения Габдуллы Тукая. Во исполнение указа Президента России Владимира Путина Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав оргкомитета по празднованию 150-летия поэта в 2036 году. Сопредседателями определены помощник главы российского государства Владимир Мединский и Раис Татарстана Рустам Минниханов.