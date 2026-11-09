Депутаты от РТ рассмотрели более 60 обращений в общественной приемной ЕР

фото: официальный портал "Единой России"

В заключительный день тематической недели в Региональной общественной приемной «Единой России» депутаты Госдумы, Госсовета и Казанской городской думы провели консультации и встречи с жителями. Всего рассмотрели свыше 60 обращений, еще 105 человек обратились в местные общественные приемные, сообщается на официальном портале партии.

В приеме участвовали депутаты Госдумы Айдар Метшин и Ирек Богуславский, депутаты Госсовета РТ Олег Власов и Ильшат Аминов, депутаты Казанской городской думы Ринат Галеев и Татьяна Мерзлякова.

Среди тем, волнующих жителей, – социальная поддержка семей участников СВО, вопросы здравоохранения, жилищные и бытовые ситуации, трудоустройство и социальные льготы, пенсионное обеспечение, образование и устройство детей в дошкольные учреждения, качество работы общественного транспорта и благоустройство населенных пунктов.

Каждое обращение принято в работу, по ряду уже есть положительные результаты: Айдар Метшин помог участнику СВО по контракту, который не получил удостоверение ветерана боевых действий, – документ выдан; Максим Топилин помог жительнице Зеленодольского района добиться госпитализации ее 70-летнего отца, перенесшего инфаркт.

Помимо личных встреч, в рамках недели проходили прямые эфиры – записи доступны в группе. Приемы граждан проводятся регулярно, а тематические недели позволяют сосредоточиться на важных социальных направлениях.

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