Жительницы села Куш-Елга приготовили для бойцов лапшу из 70 яиц

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Жительницы села Куш-Елга Заинского района продолжают помогать участникам специальной военной операции. Женщины плетут маскировочные сети, собирают гуманитарные грузы, а недавно взялись за приготовление домашней лапши для бойцов.

6 ноября сельчанки собрались в мечети и общими усилиями нарезали лапшу из 70 яиц. Женщины надеются, что домашнее угощение напомнит военнослужащим о родном доме и порадует их вдали от семьи.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Работу распределили между всеми: одни раскатывали тесто, другие подсушивали заготовки, третьи нарезали лапшу. Вместе, говорят участницы, дело спорится быстрее.

«Когда работаем вместе, дело идет быстро: одни раскатывают тесто, другие подсушивают, резальщицы тоже справляются на ура. Только бы ребята вернулись домой живыми и здоровыми», – поделились женщины.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Жители Куш-Елги стараются внести свой вклад в поддержку бойцов. И главное пожелание у всех одно – чтобы военнослужащие благополучно вернулись домой.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остается одним из направлений общественной работы в стране. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал важность единства общества и помощи военнослужащим, выполняющим боевые задачи, а также тем, кто ждет их возвращения дома.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой