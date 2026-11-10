Музыкальный критик Сергей Соседов погиб из-за перелома основания черепа

Причиной смерти журналиста, музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова стали перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг. Об этом говорится в медицинском заключении, которое показали сегодня в программе Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».

В документе фигурируют «перелом свода черепа» и «субдуральное кровоизлияние». Травмы были получены в результате падения на лестнице внутри дома, также уточняется в заключении.

В ходе передачи также были продемонстрированы кадры последних секунд жизни журналиста. На них Соседов поднимается по лестнице в отеле «Дархан» якутского города Нерюнгри, а потом замирает и падает спиной назад.

О смерти Сергея Соседова на 59-м году жизни стало известно 23 сентября этого года. Тогда сообщалось, что он упал с лестницы и что полученная травма привела к отеку мозга.

Сергей Соседов с 1994 по 1996 год был внештатным корреспондентом газеты «Российские вести». Впоследствии в разные годы работал в газете «Вечерняя Москва» и других изданиях, сотрудничал как музыкальный обозреватель с «Хит-парадом», «ТВ-парком», «Версией», «Семью днями», «Аргументами и Фактами».

При этом широкую известность Соседову принесло участие в передаче «Акулы пера» на телеканале ТВ-6 в 1995–1998 годах. Впоследствии участвовал в ряде других телепроектов. В качестве критика выступал с комментариями на различных радиостанциях, регулярно участвовал в теле- и радиопрограммах в амплуа эксперта.