В казанской школе №98 провели урок о пользе и рисках искусственного интеллекта

В казанской школе №98 прошел открытый урок всероссийского проекта «Цифровой ликбез» на тему «Польза и вред цифрового помощника». Занятие в рамках национального проекта «Экономика данных» провел заместитель министра цифрового развития Татарстана Булат Габдрахманов.

Он рассказал школьникам, как работают чат-боты на основе искусственного интеллекта и для решения каких повседневных задач их можно использовать. При этом ученики узнали о возможных ошибках нейросетей. В частности, ИИ может «галлюцинировать» – придумывать факты, если у него нет нужной информации, или подстраиваться под мнение пользователя и подтверждать его ошибочные выводы.

Главный принцип, который усвоили участники урока, – не доверять ответам нейросети без проверки. Ответственность за результат использования искусственного интеллекта всегда остается на человеке.

Булат Габдрахманов отметил, что нейросети стали привычным инструментом для многих россиян. По данным ВЦИОМ, 78% жителей страны уже имеют опыт общения с ИИ, а 58% пользуются такими технологиями не реже одного раза в неделю. По словам замминистра, одна из задач проекта «Цифровой ликбез» – научить детей критически оценивать ответы ИИ-помощников и безопасно взаимодействовать с ними.

В прошлом учебном году в Татарстане провели 25 интерактивных занятий проекта, в которых приняли участие более 500 школьников. Габдрахманов подчеркнул, что полученные навыки пригодятся детям в любой будущей профессии.

В конце урока школьники применили полученные знания на практике. Они разобрали, как составлять эффективные запросы для нейросетей, и попробовали написать с помощью ИИ анонс премьеры спектакля.

По итогам занятия ученики познакомились с основными правилами работы с искусственным интеллектом: самостоятельно оценивать информацию, проверять факты, обсуждать спорные утверждения и использовать нейросети для развития собственных идей, а не вместо самостоятельного мышления.

«Цифровой ликбез» – образовательная программа для детей и взрослых, направленная на повышение цифровой грамотности и формирование навыков безопасного поведения в интернете. Ее организуют Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика».

Все материалы урока доступны на официальном сайте проекта. Там же размещен познавательный мультфильм о стеснительном толстолобике Мише. Герой доверился советам ИИ-бота и из-за этого неудачно выступил перед публикой.