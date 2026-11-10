Переговоры в Абу-Даби: пустые хлопоты при отсутствии компромисса

В Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. Стороны обсудят вопросы безопасности, деэскалации и дальнейшие шаги к миру. Почему от этих переговоров не ждут существенных результатов и с какими позициями к ним подошли участники – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





После почти девятимесячного перерыва возобновились трехсторонние переговоры в формате Россия – Украина – США

Изображение сгенерировано нейросетью

Переговоры после длительного перерыва

После почти девятимесячного перерыва возобновились трехсторонние переговоры в формате Россия – Украина – США. По сути, это последний шанс договориться при «старом» Конгрессе, большинство в котором пока лояльно нынешнему президенту США Дональду Трампу. После оглушительного поражения республиканцев на ноябрьских промежуточных выборах это «окно возможностей» для Трампа скоро захлопнется: «новый» Конгресс, в котором большинство получат оппозиционные ему демократы, приступит к работе 3 января 2027 года.

Разумеется, одержимый всевозможными сделками Дональд Трамп хочет воспользоваться этим «окном возможностей» по полной, чтобы отыграться за провал республиканцев на выборах в Конгресс. Если честно, эти переговоры нужнее всего именно Трампу, а не России или Украине.

США представляет спецпосланник Дональда Трампа, его друг Стив Уиткофф Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

Кто приехал в Абу-Даби

США представляют спецпосланник Дональда Трампа, его друг Стив Уиткофф, а также советник и зять американского президента Джаред Кушнер. Оба не имеют серьезного опыта переговоров по вопросам международной безопасности. В России их дуэт в шутку прозвали «Витек и зятек».

Украинскую делегацию возглавил руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Помимо него, в ее состав вошли глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Из профессиональных дипломатов в составе украинской делегации можно выделить только бывшего постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу. В принципе, с точки зрения наличия опытных международных переговорщиков состав довольно слабый. Еще один интересный штрих: первые кадры с переговоров показали, что украинская делегация впервые прилично оделась – в нормальные деловые костюмы. Раньше ее представители являлись на переговоры в камуфляже и спортивной одежде.

Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В команду также вошли заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник ГРУ Игорь Костюков, начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

Как видите, состав российской делегации довольно солидный и статусный. В него вошли профессиональные дипломаты и высокопоставленные представители силовых структур. Да и сам Мединский ранее довольно хорошо проявил себя на российско-украинском переговорном треке.

Трехсторонние переговоры в формате Россия – Украина – США в Абу-Даби практически не имеют шансов на успех, поскольку к реальным договоренностям стороны не готовы Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

О чем говорить на переговорах

В театре актеры массовки на самом деле не ведут осмысленных разговоров, ведь им нужно лишь создать видимость живой речи и гул толпы. Для этого они с разными интонациями повторяют фразу: «Что говорить, когда нечего говорить…». В принципе, именно ее можно назвать главным лозунгом нынешних переговоров.

Трехсторонние переговоры в формате Россия – Украина – США в Абу-Даби практически не имеют шансов на успех, поскольку к реальным договоренностям стороны не готовы. Им просто не о чем договариваться.

Киев все еще не готов согласиться на отказ от Донбасса, а также на масштабные ограничения своего суверенитета, которые Москва выдвигает в качестве условий завершения конфликта еще со времен стамбульских переговоров марта – апреля 2022 года.

Россия тоже вынужденно согласилась на переговоры, поскольку в случае ее отказа от переговорного процесса положение Дональда Трампа во внутренней американской политике стало бы еще сложнее. Не забывайте, что ему править еще два года, и России лучше извлечь из крайне переменчивой позиции американского президента хоть какие-то выгоды. Например, добиться замедления работы Starlink для ВСУ или эмбарго Вашингтона на поставки Киеву ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Итак, Россия и Украина собрались на переговоры вынужденно. Но что же приготовили для переговорного меню американцы?

На переговорах в Абу-Даби Уиткофф и Кушнер хотят «кристаллизовать» решения, которые предложат Путину и Зеленскому Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

«Гениальный» план США

На переговорах в Абу-Даби Уиткофф и Кушнер хотят «кристаллизовать» решения, которые предложат Путину и Зеленскому, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

Кроме того, американцы будут давить на Россию, чтобы она позволила европейским странам присоединиться к следующему раунду мирных переговоров, пишет Politico. Американские журналисты утверждают, что Вашингтон хочет, чтобы нынешняя встреча стала последней без полноценного участия Европы.

Кстати, европейские политики все же приехали на переговоры в Абу-Даби, хотя их никто не приглашал. Разумеется, украинская делегация начала работу со встречи с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, которые прибыли туда для консультаций с украинской стороной.

После этих встреч американские представители могут отправиться в Москву и Киев, чтобы напрямую поговорить с Путиным и Зеленским.

Так что же привезли на переговоры представители Трампа? По данным издания The Economist, США рассматривают возможность пересмотра административных границ Донбасса на переговорах в Абу-Даби 10–11 ноября 2026 года.

Оцените всю «гениальность» американского плана. Чтобы остановить боевые действия, предлагается использовать «картографическую уловку», суть которой заключается в следующем.

США предлагают изменить официальные административные границы Донецкой области по линии боевого соприкосновения. Украина отказывается от претензий на территорию ЛНР, полностью контролируемую российской армией. А бывшая Донецкая область делится на две части – российский «Донбасс» и украинский «Донбасс».

Ключевые города, которые сейчас удерживают украинские силы, в том числе Славянск и Краматорск, при таком сценарии останутся под контролем Украины. А все, что удерживает Россия, останется за ней в виде российского «Донбасса».

По замыслу авторов идеи, это позволит Москве заявить о достижении цели по установлению контроля над всей территорией регионов в их новых границах. Одновременно Киеву не придется сдавать и передавать России города, которые удерживают украинские войска.

С помощью такого «гениального» плана американцы хотят вывести переговоры из тупика и приступить к обсуждению экономических стимулов для России, включая снятие ряда санкций и возвращение к торговле энергоресурсами в Европе. Ранее президент США Дональд Трамп также публично допускал возможность изменения территориальных границ Украины.

Позиция Украины

Официально Киев выступает против любых территориальных уступок и настаивает на заморозке конфликта по текущей линии фронта.

Как и на предыдущих переговорах, украинская сторона настаивает на заморозке боевых действий в тот момент, когда испытывает довольно серьезные проблемы на линии боевого соприкосновения и в тылу. А вот когда украинские войска вторглись в Курскую область, о «заморозке» никто и не заикался.

Позиция России

Публично Москва настаивает на полном выводе украинских подразделений со всей территории Донбасса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не считает принадлежность новых регионов предметом торга.

Кроме того, в американском плане ничего не сказано о Запорожской и Херсонской областях. Как и ДНР и ЛНР они включены в состав РФ согласно российской Конституции.

Под контролем Российской Федерации находится около 75–80% территории Запорожской области. Примерно такая же доля территории Херсонской области, преимущественно ее левобережная часть, также находится под контролем российской армии.

Возможно, американцы захотят предложить России такой же подход, как и в случае с разделением Донбасса. Повторимся, что позиция российского руководства жесткая: никакого торга по территориям.

Кремлю нет смысла прямо сейчас соглашаться на урегулирование конфликта на условиях Киева: сначала остановка боевых действий по линии боевого соприкосновения и только после этого – начало переговоров о мире и архитектуре европейской безопасности.

Ведь Москва рассчитывает, что в течение ближайшего года получит гораздо больше рычагов давления на Киев и добьется военного преимущества на линии боевого соприкосновения.

Как видите, позиции сторон пока весьма далеки от компромисса. Переговоры продолжаются, но наблюдатели не ждут от них ничего серьезного. При этом до завершения встречи российская сторона намерена сохранять молчание о ее ходе.

«Кремль не будет раскрывать подробности переговоров до их завершения», – заявил Дмитрий Песков.

По его словам, все будет зависеть от того, как пройдут переговоры в Абу-Даби. Российская делегация уже на месте решит, связываться ли с президентом по видеосвязи или дождаться возвращения в Москву, чтобы лично доложить об итогах встречи.

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.