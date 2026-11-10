news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 10 ноября 2026 14:59

Троих подростков, кравших велосипеды из подъездов в Казани, задержали

Читайте нас в
Троих подростков, кравших велосипеды из подъездов в Казани, задержали

Подростков, укравших велосипеды из подъездов жилых домов в Казани, нашли. Об этом сообщает УМВД по городу.

Ранее в Сети сообщили, что компанию молодых людей заметили на улице Ахмерова. На видео попало то, как они пытались выломать дверь в колясочную. Затем парни зашли в открытый подъезд и стащили велосипед.

Полицейским удалось установить личности и задержать подозреваемых. Ими оказались трое подростков 2010 и 2012 годов рождения. Парни сознались в содеянном. Все четыре велосипеда, что им удалось стащить, возвращены законным владельцам. Возбуждено уголовное дело о краже.

#украл велосипед #Трудные подростки #УМВД России по г.Казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Лед, который объединяет: III турнир на Кубок «Газпром профсоюза» в Казани

Лед, который объединяет: III турнир на Кубок «Газпром профсоюза» в Казани

9 ноября 2026

ВТБ: Выдачи ипотеки в России за десять месяцев выросли на 23%

9 ноября 2026
Новости партнеров