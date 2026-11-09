Главы районов Татарстана приняли участие в форуме «Малая родина – сила России»

В России начал работу IV Всероссийский муниципальный форум «Малая родина – сила России». Первый региональный день прошел в Москве и был посвящен развитию сельских территорий. Организатором форума выступила ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ. От Татарстана участие приняли главы Менделеевского, Муслюмовского, Тюлячинского и Черемшанского районов.

Ключевыми темами дня стали развитие агропромышленного комплекса и улучшение жизни на селе, где сейчас живут 50,6 млн человек. В центре деловой программы – встреча глав муниципалитетов с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. Обсуждались создание условий для жизни и работы за пределами крупных городов и превращение запросов территорий в реальные проекты.

Оксана Лут подчеркнула, что развитие сельских территорий требует постоянного взаимодействия с муниципалитетами: важно своевременно выявлять риски, открыто обсуждать проблемы и совместно находить решения. Министр отметила, что на муниципалитетах лежит основная ответственность за создание комфортных условий для жизни людей.

Сопредседатель ВАРМСУ, председатель Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Ирина Гусева подчеркнула, что благополучие села зависит от доступности образования, рабочих мест, развития фермерства и профессионализма муниципальных команд.

«Сельские территории – не «глубинка», а корневая система страны: жизнь села держится на сильных муниципальных сообществах, которые превращают территорию из места проживания в место развития. Важно не просто собрать предложения, а превратить инициативы «с земли» в системные решения и снять существующие барьеры. Наша задача – масштабировать этот опыт: сделать инициативу одного муниципалитета инструментом для всей страны, а запрос каждого главы – основой для системной государственной поддержки», – сказала она.

Результатом регионального дня стали экспертно-аналитические и рекомендательные материалы: ВАРМСУ совместно с профильными ведомствами продолжит их проработку, а наиболее эффективные управленческие решения войдут в повестку федеральной части форума, которая пройдет в Москве в апреле 2027 года. В предстоящие месяцы работа продолжится по ключевым направлениям: обеспечение устойчивости территорий, развитие антикризисных компетенций руководителей, раскрытие экономического потенциала на основе локальных преимуществ и сопровождение социальных изменений на местах.

Финалом мероприятия в апреле 2027 года станет торжественная церемония вручения премии «Служение». Прием заявок уже открыт на портале муниципалитеты.рф и продлится до 29 ноября 2026 года; конкурс включает девять номинаций, среди которых новое направление – «Цифровой муниципалитет – технологии для людей».