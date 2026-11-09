Родители 6 тысяч детей из Татарстана получают ежемесячные выплаты из маткапитала

Средства материнского капитала на ежемесячную поддержку семей с детьми до трех лет направляет ОСФР по РТ жителям Татарстана. Выплата положена семьям, в которых средний доход на человека не превышает двух прожиточных минимумов на душу населения, сообщает пресс-служба ведомства.

«С начала действия программы семьям перечислено более 3 миллиардов рублей, из них свыше 700 миллионов рублей – с начала 2026 года. В этом году ежемесячная выплата составляет 15 615 рублей на каждого ребенка младше трех лет. Получать ее могут семьи, в которых доход на одного человека не превышает 32 196 рублей в месяц. При этом родители сами определяют, на какие нужды потратить полученные деньги, которые поступают на банковский счет. Отчета об их использовании не требуется», – рассказали в пресс-службе.

Мера поддержки доступна не только после рождения первого ребенка. Если в семье воспитываются сразу несколько детей младше трех лет, ежемесячную выплату можно оформить на каждого из них. Главное условие – наличие средств на сертификате и соответствие установленным требованиям.

Срок обращения за выплатой влияет на то, с какого месяца семья начнет получать средства. Если заявление подано в первые шесть месяцев после рождения ребенка, деньги перечислят, начиная с месяца его рождения. При более позднем обращении выплата будет установлена с месяца подачи заявления.

Поддержка назначается сроком на один год, но не дольше достижения ребенком трех лет. Если срок назначения заканчивается раньше, родители могут продлить получение средств, подав новое заявление. Сделать это можно уже в последний месяц действующего периода выплаты.

«Материнский капитал позволяет родителям выбирать, какая помощь сейчас важнее для семьи. Кто-то предпочитает сохранить средства на улучшение жилищных условий, а кто-то использует их постепенно, чтобы покрывать ежедневные расходы на маленьких детей. Ежемесячная выплата дает такую возможность, причем семья самостоятельно распоряжается поступившими деньгами», – отметил управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Для оформления меры поддержки можно подать заявление на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Отделения СФР по Республике Татарстан.