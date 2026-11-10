Реализация решений «КазаньФорума»: Афганистан упрощает выход инвесторов на рынок

Фото: Российский деловой центр в Афганистане

Афганистану необходимы инвестиции, технологии и реальные проекты. Российскому бизнесу нужны понятные условия и надежные партнеры. У двух стран есть всё необходимое, чтобы развивать взаимовыгодное сотрудничество, и вопросы взаимодействия нужно решать как можно быстрее. Такое мнение высказал руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин в преддверии ожидаемого визита в Кабул вице-премьера РФ Алексея Оверчука.

До этого в Кабуле состоялось рабочее совещание по развитию экономического сотрудничества между Россией и Афганистаном. Встреча прошла под председательством заместителя Премьер-министра исламского эмирата по экономическим вопросам Абдул Гани Барадара с участием представителей Российского делового центра.

На совещании были подняты такие темы, как российские инвестиции, совместные проекты и конкретные шаги по развитию торговли, энергетики, горнодобывающей промышленности, транспорта, сельского хозяйства и здравоохранения. Также обсуждались доработка документа о сотрудничестве и выполнение решений совместной российско-афганской экономической комиссии, первое заседание которой прошло на площадке «КазанФорума – 2026». Сейчас власти Афганистана сделали новые шаги навстречу развитию иностранного бизнеса.

«Экономическая комиссия страны одобрила новую политику привлечения зарубежных инвестиций. В документе предусмотрены различные льготы для иностранных инвесторов, а также возможность предоставления субсидий. Также в Афганистане отменен банковский депозит, который ранее требовался при открытии представительств иностранных компаний. Это снижает первоначальные расходы зарубежного бизнеса и упрощает выход на афганский рынок», – рассказал «Татар-информу» Рустам Хабибуллин.

Одним из ключевых инициаторов экономических преобразований выступает вице-премьер Афганистана по экономическим вопросам Абдул Гани Барадар. Он неоднократно подчеркивал необходимость привлечения инвестиций из зарубежных стран, развития производства и создания новых рабочих мест.