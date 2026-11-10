Татарстан вошел в число лидеров по использованию «Мобильного инспектора»

В Татарстане за 10 месяцев 2026 года провели более 4 тыс. контрольных мероприятий с использованием мобильного приложения «Инспектор». Фото– и видеофиксацию применяли в 68,5% случаев. Об этом сообщила заместитель министра экономики республики Гульназ Исмагилова на конференции в Общественной палате России.

По данным замминистра, через приложение провели более 1 тыс. профилактических визитов, свыше 2,6 тыс. проверок и более 400 консультаций. Татарстан входит в число лидеров среди регионов страны по использованию сервиса.

В октябре приложение получило ряд обновлений. В частности, появилась возможность использовать несколько учетных записей на одном устройстве, совместно заполнять материалы проверок и работать в офлайн-режиме. Также были добавлены чек-листы для профилактических визитов и автоматическое сохранение геоданных при фото– и видеосъемке.

Отдельно Исмагилова отметила возможность дистанционно подтверждать устранение нарушений без повторного выезда инспектора.

«Теперь, когда мы выдаем предписание, человеку не нужно ждать повторной проверки. Он устраняет нарушение, делает фотографии через приложение и отправляет нам. Мы видим результат дистанционно и закрываем предписание», – отметила Гульназ Исмагилова.

По ее словам, цифровизация позволяет сделать контрольную деятельность прозрачнее и снизить административную нагрузку на бизнес.

В 2026 году Татарстан также участвовал в пилотном проекте Минэкономразвития и Минцифры России по изучению опыта инспекторов при работе с приложением. В ходе исследования специалисты провели проверки на объектах жилищного контроля, строительного надзора, благоустройства и розничной продажи алкоголя. Выявленные замечания передали разработчикам для дальнейшей доработки сервиса.