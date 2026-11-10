Суда на воздушной подушке и рейсы до Иннополиса: планы речного флота Татарстана

Летняя навигация этого года в Татарстане подошла к концу и показала хорошие результаты – пассажиропоток вырос, как и флот республики. В планах – запуск новых маршрутов, межрегиональные перевозки и интеграция речных судов в единую систему общественного транспорта. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Фарит Ханифов: «Общественный транспорт, который на реке работает, наши железнодорожные перевозки, рейсовые автобусы на автодорогах – все это мы будем вписывать в одну единую систему»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы ожидаем подход двух судов на воздушной подушке»

Статус речных перевозок в Татарстане растет с каждым годом, и этому направлению придают весомое значение не только в республике, но и в России. Такими словами начал подводить итоги речной навигации в Татарстане министр транспорта РТ Фарит Ханифов.

«Ни одно послание Раиса Татарстана Рустама Минниханова Госсовету РТ не проходит без того, чтобы тема речных перевозок, как важная для страны, не прозвучала», – подчеркнул он.

Фарит Ханифов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам министра, в Татарстане действуют 12 социальных речных маршрутов, которыми в этом году воспользовались более 176 тыс. пассажиров. С учетом восьми коммерческих маршрутов общий пассажиропоток превысил 380 тыс. человек. В перспективе речная навигация в республике может стать круглогодичной.

«Мы ожидаем подход двух судов на воздушной подушке. Они будут подхватывать зимний период после летнего», – заявил Ханифов.

При этом министр уточнил, что маршруты для новых судов пока не определены.

Гендиректор АО «Флот РТ» Роман Лизалин в свою очередь подчеркнул, что главное преимущество таких судов – это возможность работать при температурах от -40 до +35 градусов, то есть почти круглый год.

Роман Лизалин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, каждое судно рассчитано на перевозку 42 пассажиров, а скорость движения по воде достигает 60 километров в час.

«Появление «Парма-44» позволит нам решать транспортные задачи там, где эксплуатация обычных пассажирских судов ограничена погодными условиями и состоянием водоема. В первую очередь это важно для жителей труднодоступных прибрежных населенных пунктов», – заявил Лизалин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Речной транспорт хотят интегрировать в единую систему общественного транспорта РТ

Продолжая тему социальных перевозок, Ханифов отметил, что в этом году пассажиропоток на таких маршрутах сократился на 8% по сравнению с прошлым годом. Это связано с появлением крупных мостов через Каму и Волгу, которые взяли на себя часть пассажиропотока. При этом на коммерческих речных маршрутах число пассажиров выросло на четверть.

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В дальнейшем министерство планирует объединить речные перевозки с железнодорожным и наземным общественным транспортом – автобусами, троллейбусами и трамваями – в единую транспортную систему.

«Общественный транспорт, который на реке работает, наши железнодорожные перевозки, рейсовые автобусы на автодорогах – все это мы будем вписывать в одну единую систему», – сказал Ханифов.

По словам министра, для этого необходимо обеспечить удобные подъезды к причалам и согласовать расписание разных видов транспорта, чтобы пассажиры могли пересесть с судна на автобус без длительного ожидания.

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Запуск судоходства на камском направлении

Отдельно министр остановился на камском направлении, где в этом году впервые почти за 30 лет возобновились речные перевозки. За сезон суда перевезли более 9 тыс. пассажиров, а в пиковые дни их заполняемость достигала 90%.

«В среднем заполняемость была 56%. Знаете, в советское время средний показатель заполняемости составлял 63%, и это считалось очень хорошим. И мы за один год вышли на 56%, надеюсь, в следующем году у нас пассажиропоток перейдет эту отметку, а может, достигнет и 70%», – сказал Ханифов.

В завершение министр рассказал о планах продлить речную навигацию на месяц. Для этого необходимо подготовить навигационное оборудование и другую инфраструктуру к более раннему началу сезона.

При этом Ханифов подчеркнул, что важно не просто увеличить продолжительность навигации, но и обеспечить спрос на речные перевозки, чтобы дополнительные рейсы были востребованы у жителей и гостей республики.

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Комбинированные маршруты и межрегиональные перевозки

Лизалин же отметил, что сегодня флот Татарстана насчитывает 22 судна и он ежегодно пополняется как новыми, так и восстановленными судами. Так, только в 2025 году были восстановлены три теплохода, которые долгое время находились на холодном отстое.

Отвечая на вопрос «Татар-информа», Лизалин рассказал, что стоимость нового «Метеора» составляет около полумиллиарда рублей. В то же время на полное восстановление, включая энергетику и корпус корабля, требуется 200-300 млн рублей.

Говоря о планах на следующий навигационный сезон, Лизалин отметил, что особое внимание уделят развитию туристических маршрутов, которые позволят пассажирам познакомиться с историей и достопримечательностями Татарстана.

«Продолжим работу над комбинированными маршрутами. Это когда водоизмещающее судно и скоростное судно работают в паре. Идея достаточно простая: в одну сторону пассажиры отправляются на комфортабельном водоизмещающем теплоходе, по пути знакомятся с историей и достопримечательностями, а обратно возвращаются на скоростном «Метеоре», – поделился он.

Кроме того, в Татарстане планируют развивать межрегиональные речные перевозки. В частности, сейчас рассматривается возможность запуска коммерческих рейсов в Ульяновск и Чебоксары.

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«Это позволит расширить географию наших маршрутов и предложить пассажиру новые варианты путешествий по Волге», – заявил Лизалин.

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Несколько новых проектов готовят и на свияжском направлении. Так, планируется продлить маршрут теплоходов, включив в него остановку у Макарьевского монастыря. Кроме того, в планах – открыть речное сообщение между Введенской Слободой (Иннополисом) и Свияжском.

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Также из Казани планируют организовать однодневные поездки в Чистополь и регулярные экскурсионные рейсы в Елабугу. Помимо этого, для пассажиров хотят запустить музыкальные и тематические прогулки по реке.