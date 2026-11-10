В казанской больнице №2 можно будет пройти ночную диспансеризацию

В Казани завершается акция «Ночь в поликлинике» – заключительная ее часть пройдет в эту пятницу, 13 ноября.

С 20:00 до полуночи на двух площадках Клинической больницы №2 – в поселке Юдино на улице Ильича, 30 и на улице Столярова, 39 посетители смогут бесплатно пройти обследование и получить консультации специалистов.

На обеих площадках будут доступны три маршрута.

«Женское здоровье» – прием гинеколога и обследования по программе. По завершении маршрута участницы получат купон на бесплатный анализ на ферритин. «Мужское здоровье» – прием уролога и обследования по программе. По завершении маршрута участники получат купон на бесплатный анализ на тестостерон. Общий чек-ап – обследования с учетом возраста, анализы и консультация терапевта. По завершении маршрута участники получат купон на бесплатное УЗИ щитовидной железы. Купоны выдадут в день акции.

Дополнительные обследования можно будет пройти позднее, во время отдельного визита. Посетители также смогут проконсультироваться у кардиолога, эндокринолога, невролога и оториноларинголога. В Юдино будет доступна флюорография, а на Столярова – исследование состава тела.

В программу также войдут занятия йогой с тренерами партнеров, выступления артистов и чаепитие. Состоится розыгрыш подарков. Среди призов – сертификаты на МРТ, КТ и колоноскопию с анестезией. Воспользоваться сертификатами победители смогут позднее, в согласованное время, без ожидания в общей очереди.

На мероприятии подведут итоги акции «Ночь в поликлинике». Сотрудники клиники расскажут, как прикрепиться к поликлинике рядом с домом и бесплатно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию по ОМС.

Вход свободный. К участию приглашаются лица старше 18 лет с регистрацией в Республике Татарстан, в том числе те, кто не прикреплен к поликлиникам Клинической больницы № 2.