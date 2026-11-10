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Общество 10 ноября 2026 11:59

Татарское отделение Всероссийского общества глухих отметит 100-летие

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Торжественное мероприятие по случаю 100-летия Татарского республиканского отделения Всероссийского общества глухих (ВОГ) состоится 14 ноября в культурном центре «Сайдаш» в Казани.

Организация на протяжении века объединяет жителей республики с нарушениями слуха, оказывает им помощь в решении социальных вопросов, содействует сохранению культуры жестового языка и вовлечению неслышащих людей в общественную жизнь.

В программу праздника войдут мастер-класс по русскому жестовому языку, демонстрация профессиональных навыков глухих специалистов «Умелые руки» и концерт с участием детей с нарушениями слуха и артистов Татарстана. Также московская театральная шоу-студия «Вместе» представит спектакль «Чарли».

В рамках мероприятия наградят ветеранов и активистов общества, переводчиков русского жестового языка и волонтеров. Им вручат ведомственные медали и почетные грамоты.

Кроме того, для гостей подготовят интерактив «Общение без голоса». Участники в наушниках попробуют общаться без слов, используя жесты и другие способы коммуникации. Также состоится встреча с глухими специалистами, которые работают в профессиях, традиционно считающихся недоступными для людей с нарушениями слуха.

Организатором выступает Татарское республиканское отделение Всероссийского общества глухих при поддержке Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

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