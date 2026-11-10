В Татарстане 40% жителей старшего возраста регулярно занимаются спортом

В Татарстане 40% жителей старшего возраста систематически занимаются физической культурой и спортом. Это один из самых высоких показателей в стране. Итоги реализации республиканской программы «Активное долголетие» подвели на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

В республике работают более 12 тыс. объектов спорта и физической культуры. В 30% из них предусмотрены дни и часы для бесплатных занятий пенсионеров, еще в 70% действуют скидки на разовые посещения и абонементы.

Одним из направлений программы стала ежегодная спартакиада пенсионеров «Третий возраст». Она проводится по шести видам спорта и объединяет более 4,5 тыс. участников. В этом году команда Татарстана заняла третье место на Спартакиаде пенсионеров России, которая прошла в Пензе.

Помимо спортивных мероприятий, для жителей старшего возраста в республике работают более 3,8 тыс. вокальных, танцевальных и театральных студий, а также творческих мастерских. Все занятия проводятся бесплатно.

Еще одним популярным направлением стал республиканский фестиваль самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш» («Сияние»). Если в 2012 году в нем участвовали 3,5 тыс. человек, то сейчас число участников достигло 30 тыс.

Также представители старшего поколения могут посещать «Университет третьего возраста». Обучение проводится по 27 направлениям, среди которых основы здорового образа жизни, правовые знания, английский язык и финансовая грамотность. За 20 лет обучение прошли 110 тыс. человек. Наиболее востребованными стали курсы компьютерной и цифровой грамотности, которые посетили более 44 тыс. татарстанцев.

Жители старшего возраста также участвуют в добровольческой деятельности. Сейчас более 11 тыс. из них зарегистрированы на платформе Добро.рф. Они выступают наставниками и помогают собирать гуманитарную помощь участникам специальной военной операции.

Узнать о доступных мероприятиях можно на сайте «Забота» в разделе «Алтын Еллар – Золотые годы». Там размещена интерактивная карта муниципальных районов и городских округов с информацией об организациях, проводящих занятия. Сейчас представителям старшего поколения доступны более 2 тыс. занятий по направлениям образования, спорта, здоровья, творчества, туризма и другим. В этом году через платформу на них записались свыше 30 тыс. человек.

Председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Алексей Созинов отметил, что для сохранения активности людей старшего возраста важны не только государственные программы, но и корпоративные инициативы.

«Кроме реализации государственных программ очень важна корпоративная практика», – уверен Алексей Созинов.

Он подчеркнул, что участие в жизни трудовых коллективов и волонтерство помогают поддерживать социальные связи, которые наряду с физической активностью и правильным питанием составляют основу активного долголетия.

Кроме того, на заседании парламентарии рассмотрели законопроект о внесении изменений в республиканский закон о физической культуре и спорте. Поправки направлены на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Документ предусматривает закрепление полномочий Татарстана по передаче сведений в федеральную государственную информационную систему здоровья спортсменов. В нее будут включать данные о спортсменах сборных команд России, регионов и федеральной территории «Сириус», в том числе занимающихся адаптивным спортом. Система необходима для организации медицинского и биологического сопровождения спортсменов на этапах подготовки и участия в соревнованиях.