Ученые в Казани обсудили, как археология работает на музеи и туризм

Международная научно-практическая конференция «Проблемы сохранения и музеефикации водонасыщенного археологического дерева», открывшаяся в Казани, станет важным импульсом для развития науки. Об этом заявил журналистам директор Института истории Национальной академии наук Белоруссии Вадим Лакиза,

«Археологическое наследие занимает большое значение в структуре национальных интересов Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Татарстан. Мы проводим глубокие фундаментальные исследования, но все результаты должны быть практикоориентированными – использоваться в музейном деле и туризме», – выразил уверенность он.

По словам Лакизы, особое внимание на конференции уделяется не только выявлению уникальных артефактов, но и их сохранению, консервации и дальнейшему использованию в музейном деле. Специалисты, собравшиеся в Казани, представят свои методики, включая и химические подходы к стабилизации археологической древесины.

Белорусский ученый рассказал, что его страна в последние годы провела масштабное исследование археологического комплекса на реке Менка – древнего города конца X века, имевшего деревянные оборонительные стены высотой не менее 6–7 метров (речь идет о Менском городище – возможном предшественнике современного Минска – прим. Т-и).

Эти стены, пояснил директор Института истории НАН РБ, были изъяты из культурного слоя, законсервированы по новой методике и теперь используются в музейном деле. Особенности исследования и консервации были представлены в докладе на конференции.

Говоря о сотрудничестве с Институтом археологии имени А. Х. Халикова АН РТ, Лакиза отметил, что оно включает не только совместные фундаментальные исследования, но и обмен опытом. Казанские коллеги выступают лидерами в вопросах стабилизации и консервации археологических артефактов – они передали свои навыки белорусским специалистам, что помогло создать в стране собственный отдел научной консервации, уточнил он.

«Без мероприятий, без конференций не может быть науки! – констатировал исследователь. – В следующем году в рамках Содружества Независимых Государств планируем провести летнюю школу реставраторов в Беларуси. Уже договорились, что приедут молодые коллеги из России. Постараемся сделать такую школу периодической, чтобы в следующий раз на территории Татарстана принимать молодых ученых стран СНГ».

Участники конференции также обменялись научными изданиями: российские коллеги передали свои книги, а делегация из Белоруссии привезла ряд новых изданий, вышедших в их стране.

Работа конференции продлится до 13 ноября. Ее организатором выступает Институт археологии имени А. Х. Халикова Академии наук РТ при поддержке Международного института центральноазиатских исследований.

В мероприятии принимают участие представители восьми стран – России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Индии, Египта и Монголии, а также специалисты более чем из 20 регионов РФ.