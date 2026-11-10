Елабужские педагоги и школьники собрали 1,1 млн рублей на помощь бойцам СВО

Фото: пресс-служба Елабужского района

Благодаря осенним благотворительным ярмаркам, организованным в образовательных учреждениях Елабужского района, педагогам и школьникам удалось собрать 1,1 млн рублей. На эти деньги приобрели автомобиль УАЗ-пикап, прицеп с тентом и мобильную баню. В ближайшее время технику отправят в зону специальной военной операции.

В ярмарках участвовали ученики и педагоги школ района. О результатах сбора сообщил глава Елабужского района Рустем Нуриев.

Он поблагодарил всех, кто присоединился к акции и внес свой вклад в поддержку военнослужащих.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остается одним из направлений общественной работы в стране. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал важность единства общества и помощи военнослужащим, выполняющим боевые задачи, а также тем, кто ждет их возвращения дома.