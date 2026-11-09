Минкульт РТ объявил фотоконкурс «Этнографическая мозаика татарского народа»

Министерство культуры Республики Татарстан объявило фотоконкурс «Этнографическая мозаика татарского народа». Мероприятие проводится в рамках государственной программы Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа», утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 25 августа 2020 года № 730.

Работы принимаются с 9 ноября по 5 декабря 2026 года по трем номинациям: «Семейный альбом: традиции сквозь поколения» (преемственность татарских обычаев в кругу семьи: обряды, застолья, национальная одежда, передача ремесел от старших к младшим), «Узоры наследия: искусство татарских мастеров» (красота и глубина традиционных ремесел Татарстана через детали, орнаменты, процесс создания и готовые изделия) и «Живые истоки: обряды и праздники татарского народа» (сохранение традиций, обрядов, языка и быта).

В фотоконкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, подавшие анкету-заявку и представившие работы в установленные сроки по тематике конкурса и номинаций, указанных в Положении о фотоконкурсе.

Условия участия доступны по ссылке.