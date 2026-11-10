Фестиваль «Наше время – Безнен заман» собрал участников из 15 районов Татарстана

Три зональных этапа фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнен заман» завершились в Татарстане. Конкурсы прошли в Альметьевске, Набережных Челнах и Зеленодольске. Лучшие сольные исполнители и творческие коллективы, представляющие предприятия и организации республики, получили приглашения на Суперфинал. Он состоится 13–14 ноября в Казани, в ПГУФКСиТ.

Завершит фестивальный сезон Гала-концерт, который пройдет 16 ноября в КРК «Пирамида». На одной сцене выступят победители фестиваля, там же им вручат награды.

В зональных этапах участвовали представители промышленных предприятий, организаций, учреждений образования, здравоохранения и культуры, а также общественных объединений Татарстана.

В Набережных Челнах на первом этапе выступили более 300 человек из восьми муниципальных районов и города. Они представили около 80 творческих номеров. В Альметьевске за два конкурсных дня на сцену вышли 257 участников из 12 муниципальных районов. В Зеленодольске около 500 человек из 15 районов показали 120 номеров.

Многие выступления посвятили Году воинской и трудовой доблести, профессиям, родным предприятиям и жизни трудовых коллективов. Конкурсанты соревновались в трех номинациях: «Хореография», «Музыка» и «Минута славы».

По итогам зональных этапов определили лауреатов и победителей общекомандного зачета. Среди наиболее сильных коллективов – Нижнекамскнефтехим СИБУР, КАМАЗ, KAMA TYRES, Межрегиональная профсоюзная организация Татнефть Профсоюз, СИБУР «Казаньоргсинтез», Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова – филиал Туполева, Газпром трансгаз Казань, Завод «Элекон» и другие предприятия и организации.

В 2026 году фестиваль впервые примет участников из других российских регионов и зарубежных стран. Свои номера представят молодые сотрудники предприятий и организаций из Удмуртии (Сарапул), Белоруссии, Казахстана, Турции и Узбекистана.

В этом году фестиваль проходит в 14-й раз. За время существования проект стал площадкой для творческого обмена между работающей молодежью. Участники не только выступают на сцене, но и посещают мастер-классы, развивают сценические навыки, делятся опытом и знакомятся с коллегами из других организаций.

13–14 ноября в Казани пройдет Суперфинал, в котором выступят лучшие конкурсанты зональных этапов. На Гала-концерте 16 ноября в КРК «Пирамида» представят наиболее яркие номера фестиваля и вручат награды. Там же объявят имена обладателей Гран-при, кубков и званий «Герой нашего времени» и «Достояние нашего времени».

Проект проходит при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.