Итоги молодежной политики за год подведут на форуме «Наш Татарстан»

В казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева 26 и 27 ноября пройдет Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан». К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Организаторы планируют посвятить мероприятие актуальным вопросам молодежной политики, поддержке инициатив и развитию проектов молодых жителей республики. Центральными темами должны стать гражданская активность, творчество, самореализация, научный потенциал и новые возможности для молодежи.

«Участники форума смогут за два дня познакомиться с актуальными молодежными проектами республики, узнать о грантовых конкурсах и программах поддержки на 2027 год, получить консультации специалистов и представить собственные инициативы. Мы хотим, чтобы молодые люди уехали с форума с новыми знаниями, полезными контактами и пониманием, где найти поддержку для реализации своих идей», – прокомментировал предстоящее событие министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Помимо прочего, на форуме подведут итоги конкурса на разработку гимна и логотипа молодежи Республики Татарстан. Участникам представят результаты конкурса, в ходе которого молодые жители республики предлагали варианты визуальной и музыкальной символики молодежного сообщества.

Кроме того, состоится «Форум маленьких героев». Его участниками станут дети от восьми лет, совершившие подвиги и смелые поступки, постоянно участвующие в сборе помощи и так далее.

Основная программа мероприятия объединит четыре тематических трека. Направление «#Гордись» должно охватить проекты в сфере духовно-нравственного воспитания и формирования активной гражданской позиции. Трек «#Вдохновляй» окажется посвящен творческим инициативам и практикам развития культурно-образовательной среды. Направление «#Создавай возможности» предназначено для обсуждения развития молодежного потенциала, грантовой поддержки, науки и самореализации. В свою очередь трек «#Узнавай» затронет вопросы кибербезопасности, здоровья, психологии и предпринимательства.

Отдельную часть мероприятия выделят для подведению итогов года в молодежной политике Татарстана. В ИТ-парке развернется масштабная выставка, на которой представят соответствующие достижения. Экспозиция также расскажет о юбилейных датах молодежных объединений Татарстана: 30-летии Лиги студентов РТ и Движения молодых ученых и специалистов, 25-летии «Молодой гвардии Единой России», 20-летии Совета детских организаций РТ, «Созвездия-Йолдызлык» и других организаций. Отдельные стенды посвятят тематическим годам – Году воинской и трудовой доблести, объявленному в РТ, и Году единства народов России, объявленному в РФ.

На первый день форума, 26 ноября, намечено пленарное заседание с участием представителей власти и молодежного сообщества. Также пройдут мастер-классы Конгресса молодых ученых РТ по применению искусственного интеллекта в исследованиях, подготовке научных статей и аттестации. Еще в программу включены открытые встречи, круглые столы, медиаинтенсив, творческие мастер-классы и форум по цифровой грамотности.

В этот же день состоятся вручение премии «Герои нашего времени», торжественное мероприятие по случаю 30-летия Движения молодых ученых и специалистов РТ и события в рамках молодежной карьерной недели.

Во второй день форума, 27 ноября, предполагается провести конкурс проектов студенческих научных обществ, стратегическую сессию Конгресса молодых ученых, открытую лекцию по финансовой грамотности и творческие мастер-классы. Участникам представят молодежные возможности на следующий, 2027 год. Завершат программу квиз «Молодежный контакт» и церемония награждения. Регистрация для участия в форуме начнется 17 ноября.

Проведение подобных мероприятий соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети». Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.