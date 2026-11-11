В Роскачестве объяснили, как следует выбирать коньки

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Родителям лучше не покупать детям коньки на размер больше, чтобы ребенок катался в них с толстым шерстяным носком, так как слишком свободная обувь может помешать правильной технике катания. Об этом предупредили эксперты Роскачества, сообщает издание News.ru.

«Ботинок может быть чуть свободнее, но не настолько, чтобы нога ходила внутри. Это мешает правильной технике катания», – заметили в связи с этим специалисты.

Кроме того, добавили представители Роскачества, при выборе коньков необходимо учитывать их предназначение. Модели бывают фигурными, хоккейными, конькобежными и любительскими. При этом детские раздвижные коньки подходят только для первых шагов на льду – для занятий спортом они не годятся.

Фигурные, хоккейные и конькобежные коньки предназначены для профессиональных спортсменов, имеют серьезную защиту и стоят дорого. Любительские коньки подходят для прогулок и отдыха – они бывают фигурного и хоккейного типа, добавили эксперты.

«Если вы планируете отдать ребенка в спортивную секцию, не покупайте инвентарь самостоятельно. Главным советчиком должен стать тренер», – уточнили вместе с тем в Роскачестве.

В начале ноября началась консервация чаши искусственного водоема в казанском парке «Черное озеро», о чем сообщал «Татар-информ».