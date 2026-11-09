Труженице тыла Наиле Ахметовой из Казани исполнилось 95 лет

Труженица тыла Наиля Ахметова из Казани сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Фото: © пресс-служба Минтруда РТ

«Наиля Каюмовна родилась в деревне Тулубаево Мамадышского района. В годы Великой Отечественной войны трудилась в колхозе. В послевоенные годы училась в педагогическом институте. Потом работала логопедом в Доме ребенка № 2», – рассказали в пресс-службе.

Наиля Каюмовна награждена юбилейными медалями в честь Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.