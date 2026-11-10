Кинематографисту из Крыма дали 20 лет за антироссийский фильм

Двадцать лет колонии строгого режима получил кинематографист из Крыма по делу о госизмене и участии в террористической организации. Приговор вынес Южный окружной военный суд.

Мужчина, находясь на территории Республики Крым и Севастополя, установил контакт с представителем запрещенной террористической украинской организации. При ее поддержке он снял антироссийский фильм, содержащий ложную информацию о действиях российских военных. Гражданин делал съемки в различных местах Севастополя.

Приговором суда мужчине назначено 20 лет колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, передает ТАСС.