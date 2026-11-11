Группа по развитию низковысотной экономики создана в Татарстане

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В Татарстане создана межведомственная рабочая группа по развитию низковысотной экономики. Соответствующее распоряжение Кабинета министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Из положения о рабочей группе следует, что она будет разрабатывать стратегии, региональные программы, планы мероприятий по развитию низковысотной экономики, анализировать сценарии использования БПЛА в разных отраслях экономики, содействовать формированию устойчивого спроса на беспилотники со стороны государственных и частных заказчиков, рассматривать пилотные проекты по производству или внедрению дронов.

Кроме того, новая структура будет прорабатывать меры господдержки производителей и эксплуатантов, готовить предложения по нормативному правовому регулированию отрасли и согласовывать маршруты и документацию для полетов беспилотных авиационных систем.

Председателем группы назначен вице-премьер РТ – руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров. Его заместителем определен вице-премьер – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, а секретарем институции – заместитель последнего Эмиль Хисматов. В общей сложности членами рабочей группы должны стать 40 человек.

Среди участников новой структуры – представители ряда республиканских министерств и ведомств, некоторых компаний и ассоциаций, Иннополиса (исполком города, особая экономическая зона, Университет Иннополис и Фонд развития города) и ОЭЗ «Алабуга». Помимо прочих, одним из членов группы стал первый заместитель генерального директора Федерального центра беспилотных авиационных систем Игорь Демин.

Заседания предполагается проводить по необходимости, но не реже одного раза в квартал. Работа группы будет вестись на общественных началах. Делегирование полномочий не допускается, но возможно заочное участие и участие с использованием видео-конференц-связи.

В августе стало известно, что Минтранс России вместе с экспертами и отраслевым сообществом готовит пилотный проект по формированию низковысотной экономики. Тогда же Раис РТ Рустам Минниханов заявил, что Татарстан должен стать одним из центров новой беспилотной экономики России. В республике насчитывается около 30 производителей малого и среднего сектора в сфере беспилотных авиасистем – это пятый результат по России