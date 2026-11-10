В лесах Татарстана с начала года выявили 16 нарушений при сборе валежника

Валежник, архивный снимок

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С начала года в лесах Татарстана зарегистрировано 16 фактов нарушений при сборе валежника. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник отдела государственного контроля и надзора Министерства лесного хозяйства РТ Айрат Ахмеров.

«Основная причина нарушений – использование бензопил. Часто нарушители говорят, что не знали правил. Но мы ведем разъяснительную работу, также вся информация доступна на сайте Министерства лесного хозяйства РТ. Перед походом в лес стоит ознакомиться с требованиями, чтобы не получить штраф», – отметил он.

Ахмеров напомнил, что валежник – это сухие ветви или стволы деревьев, упавшие на землю из-за штормов, буреломов или сильных снегопадов, но не порубочные остатки в местах проведения лесосечных работ.

Валежник можно собирать без рубок лесных насаждений исключительно ручным способом с применением инструментов, приспособлений и механизмов, приводимых в использование ручной силой – топоров и ручных пил.

«Сбор валежника разрешен только для собственных нужд людей. Заготовка и продажа собранной древесины запрещены», – заключил Айрат Ахмеров.