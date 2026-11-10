Участники СВО без высшего образования смогут пройти программу «Время героев»

В России начался прием заявок на третий поток федеральной программы «Время героев», созданной по поручению Президента Владимира Путина. Впервые участвовать в ней смогут военнослужащие и ветераны специальной военной операции без высшего образования. Программа направлена на подготовку участников СВО к дальнейшей работе на гражданской государственной службе.

Владимир Путин отметил, что в первых двух потоках программы могли участвовать только бойцы с высшим образованием. При этом среди военнослужащих, участвующих в боевых действиях, много людей без оконченного высшего образования. По мнению президента, для них также необходимо создать условия, позволяющие реализовать свои способности на гражданской службе.

О запуске нового потока сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко на заседании Общественного совета программы. Он подчеркнул, что проект должен помочь защитникам страны продолжить служить России не только на поле боя, но и в сфере государственного управления.

Заявки принимают на официальном сайте программы времягероев.рф до 25 января 2027 года.

Для третьего потока установили отдельные требования. Кандидаты должны иметь российское гражданство, проявить мужество и героизм во время боевых действий, а также иметь среднее общее, среднее профессиональное или неоконченное высшее образование.

Обучение продлится три года вместо стандартных четырех. Сократить срок удалось благодаря новым образовательным технологиям. Первые полтора года участники будут интенсивно изучать теорию в Президентской академии, после чего перейдут на очно-заочный формат обучения.

Отбор пройдет в несколько этапов. Кандидатам необходимо заполнить анкету, написать эссе и пройти тестирование. Его организуют в 95 пунктах дистанционной оценки в российских регионах, в том числе на исторических территориях и вблизи районов боевых действий.

При выборе участников комиссия будет учитывать воинские заслуги, мотивацию и готовность кандидатов к обучению. По итогам всех этапов сформируют окончательный список участников программы.

Программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года по поручению президента России. Ее операторами выступают Президентская академия и платформа «Россия – страна возможностей».