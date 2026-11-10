Спроектировал свыше 100 самолетов: память Андрея Туполева почтили в Казани

Более 100 типов самолетов, 78 мировых рекордов и десятки уникальных перелетов – таков масштаб наследия Андрея Туполева, 138 лет со дня рождения которого отмечают сегодня. В Казани к мемориалу авиаконструктора у третьего здания КНИТУ-КАИ возложили цветы.





Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

«Умел не только создавать самолеты, но и организовывать их производство»

КНИТУ-КАИ отметил 138 лет со дня рождения Андрея Туполева – одного из самых известных создателей отечественных самолетов. У третьего здания КНИТУ-КАИ в Казани этим утром традиционно возложили цветы к мемориалу легенды авиастроения.

Ректор КНИТУ-КАИ Кирилл Охоткин напомнил, что Туполев осуществлял общее руководство проектом создания первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. Этим летом внутри одного из таких лайнеров, который простоял на территории КНИТУ-КАИ на ул. Четаева с 2017-го, открыли музейное пространство, аналогов которому нет нигде в мире.

Кирилл Охоткин Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Андрей Николаевич Туполев был легендарным авиаконструктором, который внес неоценимый вклад в развитие авиации. Мы гордимся тем, что наш университет носит его имя. Сегодня его дело продолжает уже поколение нынешних ученых. Совместно с Казанским авиационным заводом, АО "Туполев" КАИ ведет работу по подготовке квалифицированных кадров, достойных наследия Андрея Николаевича Туполева. Мы всегда помним его безупречный труд во благо авиации, для нас он является ориентиром, чтобы и сегодня у нас появились выдающиеся авиаконструкторы», – сказал он.

Участником церемонии возложения стал директор Казанского авиационного завода (филиала АО «Туполев») Зуфар Миргалимов.

Зуфар Миргалимов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы в этот день вспоминаем великого авиаконструктора, великого ученого и великого организатора, который умел не только создавать самолеты, но и организовывать предприятия, которые производили эти самолеты», – сказал Миргалимов.

По его словам, символично, что в Казани находится университет, который носит имя Туполева, и Казанский авиационный завод, где производятся самолеты Туполева.

«Вы молодцы, что учитесь в этом учебном заведении. И мы, предприятие, ждем вас в своих рядах, чтобы вместе с вами производить новые самолеты имени и марки Туполева», – обратился к студентам Миргалимов.

С приветственным словом выступил первый заместитель генерального директора акционерного общества «Росатом Наука», научный руководитель приоритетного научно-технологического направления развития Госкорпорации «Росатом», доктор технических наук, профессор Алексей Дуб.

Алексей Дуб Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Поскольку я работаю в "Росатоме", это означает длинный жизненный цикл продукции. Здесь главное определяющее слово всегда принадлежало главному конструктору. И дальше – его инженерному воплощению идеи в реальных материалах, реальных делах», – сказал Дуб.

В церемонии возложения цветов приняли участие руководители, сотрудники и студенты вуза, который носит имя Туполева уже 53 года. С открытия памятника великому авиаконструктору у третьего учебного корпуса КНИТУ-КАИ прошло 18 лет.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Почему Туполев – легенда отечественной авиации и как его имя связано с Казанью

Андрей Туполев родился 10 ноября 1888 года в Тверской губернии. Его увлечение техникой проявилось еще в юности, а после продолжилось во время учебы в Императорском Московском техническом училище (ныне МГТУ им. Баумана).

В 1920-е годы Туполев возглавил конструкторское бюро, где разработал первые советские бомбардировщики. Его ТБ-1 и ТБ-3 стали основой дальнейшего развития бомбардировочной авиации СССР.

Во время Великой Отечественной войны самолет Ту-2 продемонстрировал себя как один из лучших фронтовых бомбардировщиков. В военные годы Туполев активно сотрудничал с Казанским авиационным институтом. Он лично приезжал в Казань, где проводились аэродинамические испытания моделей его самолетов.

После войны Казань стала одной из главных производственных площадок его конструкторского бюро: в 1948 году здесь начали выпускать стратегические бомбардировщики Ту-4, в 1953-м – реактивные Ту-16, а с 1958 года – пассажирские Ту-104Б. Позднее завод освоил производство сверхзвуковых Ту-22 и стратегических ракетоносцев Ту-160.

Андрей Туполев – Академик АН СССР, Герой Труда, Трижды Герой Социалистического Труда, Заслуженный деятель науки РСФСР, Лауреат Ленинской, четырех Сталинских и Государственной премий СССР.

Под его руководством спроектировано свыше 100 типов самолетов, 70 из которых строились серийно. На его самолетах установлено 78 мировых рекордов, выполнено около 30 уникальных перелетов. Он вошел в историю не только как гениальный конструктор, но и как наставник выдающихся авиаинженеров, которые впоследствии возглавили собственные конструкторские бюро.

Рустам Минниханов: «Мы сейчас строим совершенно новое производство» Фото: tatarstan.ru

Ту-160М и Ту-214: как Казань продолжает дело Туполева

Казань продолжает развивать авиастроительные традиции, заложенные Туполевым, а на заводе его имени выпускают самолеты, разработанные его конструкторской школой. На Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова (КАЗ) производят стратегические ракетоносцы Ту-160М. Во время встречи с коллективом предприятия Раис Татарстана Рустам Минниханов напомнил, что решение о возобновлении производства этих самолетов принял Президент России Владимир Путин.

«Когда зашел разговор по дальней авиации, он принял решение восстановить Ту-160. Мы сейчас строим совершенно новое производство», – сказал Минниханов.

КАЗ также выпускает пассажирские лайнеры Ту-214, рассчитанные на перевозку до 210 человек. Накануне на встрече с Путиным Минниханов сообщил, что предприятие рассчитывает через три года выйти на выпуск 20 таких самолетов ежегодно. По его словам, на заводе уже перешли от стапельной сборки к поточным линиям.