Татарстанцев приглашают пройти всероссийский опрос об использовании ИИ

Народный фронт в Республике Татарстан приглашает жителей региона принять участие во всероссийском опросе «ИИ и человек в России». Исследование посвящено использованию искусственного интеллекта в повседневной жизни граждан, а также оценке рисков и преимуществ внедрения новых технологий.

Татарстан является одним из лидеров цифровой трансформации в России: нейросети и технологии искусственного интеллекта активно применяются в здравоохранении, образовании, государственном управлении и бизнесе. Мнение жителей республики поможет оценить реальные эффекты от внедрения этих технологий на местах и выявить существующие барьеры.

Опрос проводится по 20 ноября 2026 года. Принять участие могут все жители России независимо от того, пользуются ли они искусственным интеллектом; исследование анонимное, его прохождение займет около 20 минут. Пройти опрос можно по ссылке.

Важная часть исследования посвящена социально чувствительным областям применения искусственного интеллекта – здравоохранению, образованию и социальному обслуживанию. Это позволит оценить социальные эффекты от внедрения технологий. Ряд вопросов сопоставим с международными опросами, что даст возможность сравнить отношение россиян к искусственному интеллекту с мнением жителей других стран.

«Искусственный интеллект перестает быть экзотикой и становится частью повседневной жизни. Наша задача – понять, как этот процесс влияет на людей в разных сферах, особенно в медицине и образовании. Для Татарстана, как для высокотехнологичного региона, этот опрос особенно важен. Мы призываем жителей республики поделиться своим опытом», – отметила руководитель Народного фронта в Республике Татарстан Айгуль Сабирова.

Полученные данные помогут определить наиболее востребованные направления развития технологий, выявить существующие проблемы и подготовить предложения по повышению безопасности и доступности искусственного интеллекта для граждан. Результаты опроса лягут в основу доклада Народного фронта на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», которая состоится в конце ноября.