Путин – Минниханову: «Нормально у вас все, обстановка хорошая»

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым экономические показатели республики, ситуацию в промышленности, нефтепереработке и машиностроении. Глава государства положительно оценил положение дел в регионе и выразил надежду, что Татарстан сохранит лидерские позиции по многим направлениям.





Президент России Владимир Путин с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым

Фото: kremlin.ru

Путин поздоровался с Миннихановым по-татарски

«Исәнмесез!» – поздоровался Президент России Владимир Путин с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым на встрече в Кремле.

Они с улыбкой пожали друг другу руки, после чего Путин обратился к Минниханову с вопросом: «Чем порадуете, Рустам Нургалиевич?»

Раис РТ сообщил, что валовой региональный продукт (ВРП) Татарстана составил 3,76 трлн рублей (102,9%), объем промышленного производства – 3,88 трлн рублей (105,9%). «Тем более в прошлом году более 10 процентов было к этой цифре», – доложил Минниханов об успехах промышленников республики.

«По уборке – урожай хороший, нормальный. Но есть вопрос по цене зерна, так как логистика закрыта. Цена зерна пока низкая. Конечно, это беспокоит», – заявил Раис РТ.

«С этим будем разбираться вместе», – сказал Путин.

Объем строительных работ растет и достиг 500 млрд рублей. По розничной торговле тоже заметен рост – 1,102 трлн рублей (107%).

«Но самое главное – инвестиции. Мы не упали, пока идем 100,5%», – сказал Минниханов.

«Это хорошо», – отреагировал Путин.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Минниханов доложил Путину о ситуации в нефтехимии и работе нефтеперерабатывающих заводов

Ситуацию с нефтедобычей Раис республики назвал нормальной. «Все зависит от объемов, которые для нас доведены», – пояснил он.

Путин показал, что осведомлен о ситуации, и уточнил, действительно ли доля несырьевого экспорта в общем объеме – плюс 40,9 пункта. Минниханов подтвердил.

«У нас же раньше нефть была (в основном продажа сырой нефти – прим. Т-и), мы сейчас перерабатываем около 24 млн тонн нефти, и это же и дальнейший передел еще. «Этилен-600» сейчас пошел. Еще 600 тыс. тонн дополнительно крупные производства», – ответил он.

Также Минниханов сообщил, что два нефтеперерабатывающих предприятия «нормально работают». Речь идет о ТАНЕКО и ТАИФ-НК. Глубина переработки на них составляет 99%.

«По нефтехимии ситуация была по ценовым параметрам. В целом по СИБУРу, «Нижнекамскнефтехиму», «Казаньоргсинтезу» ситуация стабильная. Все инвестиционные планы СИБУР выдерживает – то, о чем мы договорились», – добавил он.

«Хорошо, молодцы, там хорошо организована работа», – похвалил российский лидер.

Фото: © «Татар-информ»

«Аммоний-2» и новый проект «Татнефти»: какие производства появятся в Татарстане

Рассказал Минниханов и о работе завода «Аммоний», который производит удобрения.

«Они подготовили новый контракт на 2 млн – еще раз в два раза нарастить. Сейчас по кредитной линии с китайцами работают», – сказал он.

Напомним, компания «Аммоний» планирует построить в Менделеевске второй комплекс по производству аммиака и карбамида – «Аммоний-2». Его мощность составит более 2 млн тонн минеральных удобрений в год. Новый завод разместится рядом с действующим предприятием, что позволит более чем вдвое увеличить производственные мощности. Стоимость проекта ранее оценивалась в 280 млрд рублей. К его реализации планируется привлечь китайских партнеров.

Компания «Татнефть» начнет большой проект «Параксилол – терефталевая кислота (ТФК) – полиэтилентерефталат (ПЭТФ)». Эти три вещества связаны в единую технологическую цепочку, где каждое служит сырьем для следующего, а конечный продукт ПЭТФ находит широкое применение в разных отраслях.

«Это один миллион тонн терефталевой кислоты. Это очень необходимый продукт в России. Здесь полная поддержка Минпрома», – заверил Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Путин предложил обновить региональный транспорт, Минниханов – поддержать лизинг

Говоря о ситуации в машиностроении, Раис Татарстана признал, что на КАМАЗе был «немножко провал», но сейчас предприятие работает нормально, ситуация улучшается.

В ходе встречи Путин заявил о необходимости разработать новую программу обновления регионального и муниципального транспорта. По его словам, это также позволит поддержать машиностроительную отрасль.

Минниханов поддержал эту инициативу и предложил рассмотреть возможность дополнительной поддержки лизинговых компаний с учетом высоких процентных ставок.

«Да, надо подумать», – ответил Президент России.

Минниханов также рассказал о практике капитального ремонта техники в Татарстане. По его словам, восстановление коммунальной и сельскохозяйственной техники обходится примерно вдвое дешевле покупки новой, при этом на нее предоставляется гарантия. Такой подход позволяет продлить срок службы машин и сократить расходы.

В качестве примера он привел обновление автопарков пожарных частей и муниципальных служб. При этом республика продолжает закупать и новую технику.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский авиазавод планирует выйти на выпуск 20 самолетов через три года

Минниханов также рассказал о модернизации Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова. По его словам, предприятие перешло от стапельной сборки самолетов к поточному производству. Это позволит в течение трех лет выйти на поставленную задачу – выпуск 20 самолетов.

Он поблагодарил Президента России за инвестиции в развитие предприятия. В рамках модернизации на заводе реконструировали 900 тыс. кв. метров площадей и построили еще 80 тыс. кв. метров новых.

Говоря о работе Казанского вертолетного завода, Минниханов отметил, что предприятие работает стабильно.

«Хорошо работает», – подчеркнул Путин.

Судостроительный завод им. Горького тоже загружен, добавил руководитель республики.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«С Вашей поддержкой другого пути у нас нет»

Минниханов также поблагодарил Путина за реализацию программы газификации. По его словам, несмотря на высокий уровень газификации Татарстана, благодаря программе доступ к газу получили еще 34,7 тыс. домовладений, в том числе в новых микрорайонах.

«Слава богу», – отреагировал Президент России.

Минниханов подчеркнул, что это большая работа.

«Нормально у вас все, обстановка хорошая. Но надеюсь, что Татарстан будет удерживать завоеванные лидерские позиции по очень многим направлениям», – оценил Путин.

«С Вашей поддержкой другого пути у нас нет», – ответил Минниханов.

Раис РТ также сообщил, что республика потребляет почти 19 млрд кубометров газа и 36–37 млрд кВт⋅ч электроэнергии.

«Это говорит о том, что потребность растет, потому что экономика развивается», – подчеркнул Путин.

Минниханов согласился с этой оценкой, отметив, что в Татарстане активно развиваются IT-отрасль и технологии искусственного интеллекта. Особое внимание он обратил на успехи Иннополиса.

«Да, знаю», – ответил Путин, подтвердив, что знаком с достижениями республики в этой сфере.