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Происшествия 10 ноября 2026 18:34

БПЛА убил директора крупнейшего животноводческого предприятия Херсонской области

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БПЛА убил директора крупнейшего животноводческого предприятия Херсонской области
Фото: © канал Владимира Сальдо в МАКС

Погиб руководитель крупнейшего животноводческого предприятия Херсонской области «Асканийское» Виталий Плугатарев. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Трагедия произошла сегодня. Вражеский БПЛА ударил по автомобилю Плугатарева, когда тот ехал на ферму. От полученных ранений директор предприятия скончался.

«Уроженец Белозерки, опытный руководитель и учёный, он всю свою жизнь посвятил сельскому хозяйству. Много лет трудился на благо родного края, отдавал свои знания и силы развитию аграрной отрасли Херсонщины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Виталия Анатольевича. Его семье будет оказана вся необходимая поддержка», – написал Сальдо в МАКС.

#атака БПЛА #погиб мужчина #Херсонская область
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