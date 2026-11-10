Расходы на нацпроекты из федерального бюджета достигли 4,9 трлн рублей

По предварительным данным, на 1 ноября 2026 года федеральный бюджет направил на реализацию национальных проектов 4 трлн 898 млрд рублей. Это 74,1% от общего объема запланированных расходов, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Наибольший уровень исполнения расходов зафиксирован по нацпроектам «Международная кооперация и экспорт» (87,2%), «Эффективная и конкурентная экономика» (78,8%), «Туризм и гостеприимство» и «Новые технологии сбережения здоровья» (по 78,5%).

По остальным национальным проектам показатели распределились следующим образом:

«Молодежь и дети» – 77,8%;

«Семья» – 76%;

«Кадры» – 75,7%;

«Экологическое благополучие» – 74,8%;

«Продолжительная и активная жизнь» – 73,6%;

«Промышленное обеспечение транспортной мобильности» – 73,3%;

«Новые материалы и химия» – 73%;

«Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» – 71,7%;

«Инфраструктура для жизни» – 71,4%;

«Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» – 69,3%;

«Технологическое обеспечение биоэкономики» – 67,4%;

«Беспилотные авиационные системы» – 67,9%;

«Новые атомные и энергетические технологии» – 65,4%;

«Экономика данных и цифровая трансформация государства» – 62,8%;

«Эффективная транспортная система» – 50,8%;

«Средства производства и автоматизации» – 44,7%.

В целом за десять месяцев 2026 года расходы на национальные проекты соответствовали утвержденному кассовому плану федерального бюджета. Его исполнение составило 98,4%.