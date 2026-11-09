«Хочешь сделать свой двор лучше – сделай»: в Челнах посадили 1,1 тыс. деревьев

В 2026 году на благоустройство направили 2,5 млрд рублей. В дворах отремонтировали проезды, обустроили парковки и тротуары, установили детское и спортивное оборудование. Появились 1 008 скамеек и 911 урн, смонтировали 1 470 новых опор освещения. Кроме того, осенью управляющие компании провели компенсационную посадку – высадили около 1 146 деревьев.

Хотя озеленение напрямую не входит в программу «Наш двор», городские власти намерены продолжить эту работу. Мэр Наиль Магдеев поручил главам районов, управляющим компаниям и территориальным общественным самоуправлениям уделить внимание цветникам, деревьям и зеленым насаждениям.

«В благоустройство вложено более 12 млрд рублей – цифры огромные. Можно и нужно сделать так, чтобы во дворах появились цветы, зеленые насаждения, чтобы во дворах было комфортно и приятно находиться», – подчеркнул Магдеев.

Он призвал поддерживать активных жителей, которые сами берутся украшать свои дворы, помогать им с посадочным материалом и рассадой. По словам мэра, в городе уже есть примеры, когда благодаря инициативе жильцов и поддержке управляющих компаний дворы буквально утопают в цветах.

«Хочешь сделать свой двор лучше – сделай, помощь нужно оказать», – резюмировал глава города.

Программа «Наш двор» стартовала в Татарстане в 2019 году по инициативе Раиса республики Рустама Минниханова.