Победителями проекта «Знание.Наставники» стали 37 татарстанцев

Победителями совместного проекта общества «Знание» и Министерства просвещения РФ «Знание.Наставники» признаны 37 представителей Татарстана. Республика вошла в число регионов с наибольшим количеством победителей конкурса, сообщает пресс-служба Российского общества «Знание».

Большинство татарстанцев добились успеха в категории «Наставник-педагог» – таковых оказалось 23. Еще шесть участников от региона стали победителями в категории «Наставник-советник», а восемь – в категории «Наставник-руководитель».

В целом по стране победителями конкурса признаны 1600 педагогов, советников директоров по воспитанию и руководителей образовательных организаций из 86 субъектов Федерации. Каждый из них получит денежное поощрение в размере 52 тыс. рублей. Кроме того, 220 участников, показавших наиболее высокие результаты, пройдут специальную обучающую программу по обмену лучшими наставническими практиками.

В Татарстане победителеи представляют Казань, Альметьевск, Бугульму, Елабугу, Лаишево, Лениногорск, Мамадыш, Мензелинск, Набережные Челны, Нижнекамск, Нурлат, Тетюши и Чистополь, а также Бугульминский, Верхнеуслонский, Зеленодольский, Камско-Устьинский, Кукморский, Лаишевский, Тетюшский и Тюлячинский районы.

В число образовательных организаций республики, сотрудники которых стали победителями проекта, вошли Лениногорский нефтяной техникум, Колледж Казанского инновационного университета, Мензелинский сельскохозяйственный техникум, Нурлатская гимназия имени М. Е. Сергеева, лицей №35 – образовательный центр «Галактика» и многопрофильный лицей №187 Казани, полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар-Алабуга», многопрофильный лицей №10 Елабуги, школы Казани и других муниципалитетов РТ.

С полным списком победителей от Татарстана можно ознакомиться по ссылке.

Одним из финальных этапов проекта стала разработка и презентация собственной наставнической практики: участники описали, какую задачу она решает, как реализуется и каких результатов позволяет достичь. Практики татарстанских специалистов обращаются к семейной истории и чтению, помогают подросткам преодолевать трудности в учебе и поддерживают молодых преподавателей в начале их профессионального пути.

Например, Никита Зубков из казанской гимназии №20 «Гармония» организовал наставническое сопровождение школьников с помощью ежегодной премии «Начало верного пути». Наставники помогают учащимся выбрать направления для развития, поставить цели и составить индивидуальный маршрут. Премия охватывает десять номинаций – от успехов в учебе и олимпиадах до волонтерства, спорта, творчества и школьного самоуправления.

Резеда Сайфиева из мамадышской средней школы №3 помогает превратить чтение из школьного задания в повод для общения разных поколений. Ее практика «Поколение с книгой» объединяет учеников 5–8-х классов и их родителей. После обсуждения семьи создают иллюстрации, сценки и видеоролики по мотивам прочитанных произведений.

В свою очередь Наталья Булатова из казанского многопрофильного лицея «Инноватика» разработала систему наставничества «Пара: от адаптации к со-творчеству» для молодых педагогов. Постепенно начинающий учитель переходит от освоения готовых методик к созданию собственных образовательных проектов.

«Мы познакомились с практиками специалистов из разных образовательных организаций и определили 1600 победителей из 86 регионов России. Их опыт показывает, насколько многогранной и содержательной может быть работа наставника», – заметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Наибольшее число победивших наставников представляют Приволжский федеральный округ – 401 человек, Центральный – 316 и Уральский – 219. В Сибирском федеральном округе определены 203 лучших специалиста, в Южном – 170, в Северо-Западном – 132, в Дальневосточном – 65, а в Северо-Кавказском – 59. Еще 35 победителей представляют новые территории.

Лидером среди регионов стала Ростовская область, где победителем признан 71 наставник. Далее следуют Свердловская область – 70 человек и Самарская область – 64. В топ-10 регионов также вошли Московская область (61), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (55), Санкт-Петербург (46), Челябинская область (45), Нижегородская область (39), Республика Татарстан (37) и Удмуртская Республика (37).