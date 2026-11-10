Хлебозаводы Татарстана попросили увеличить субсидии на социальный хлеб

На выездном заседании Комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам депутаты обсудили, как последние изменения налогового законодательства влияют на работу предприятий. Встреча прошла на площадке Булочно-кондитерского комбината в Казани. Участники рассмотрели изменения финансово-экономических показателей компаний, особенности производства и ситуацию на рынках сбыта готовой продукции.

Еще одной темой стала государственная поддержка личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственной кооперации за счет республиканского бюджета.

Заседание провел председатель комитета Леонид Якунин.

Генеральный директор Булочно-кондитерского комбината и Казанского хлебзавода №3 Тимур Гильмутдинов отметил, что хлебозаводы особенно чувствительны к налоговой нагрузке. При этом предприятиям приходится работать в условиях растущей конкуренции со стороны небольших пекарен, ценовых ограничений Минсельхозпрода Татарстана и розничных сетей, а также удорожания сырья. Повышать цены на готовую продукцию настолько, чтобы полностью компенсировать рост затрат, хлебозаводы не могут.

По словам Гильмутдинова, несмотря на социальную значимость производства хлеба, для отрасли практически не предусмотрено специальных налоговых льгот. В частности, сельхозпроизводители – агрофирмы, птицефабрики и некоторые другие предприятия – могут применять нулевую ставку налога на прибыль, тогда как хлебозаводы такой возможности не имеют.

Отдельно руководитель предприятия остановился на проблеме сохранения кадров. Он отметил, что зарплаты на рынке труда растут, особенно в крупных городах, где у соискателей есть широкий выбор работы: небольшие пекарни, маркетплейсы, курьерские службы и другие организации.

Гильмутдинов предложил рассмотреть возможность снижения обязательных платежей для хлебозаводов, в том числе страховых взносов и налога на имущество. В качестве примера он привел меры поддержки сельхозпроизводителей, для которых ранее действовал пониженный тариф в размере 20%.

Представители хлебопекарной отрасли также попросили депутатов рассмотреть возможность введения льготы по налогу на имущество, чтобы предприятия могли обновлять оборудование, и увеличить субсидии на производство социального хлеба. Действующая субсидия составляет 6 рублей за килограмм. Ее установили в 2024 году, однако из-за роста затрат этой суммы уже недостаточно, считают хлебопеки.

К обсуждению налоговой нагрузки присоединились представители птицеводческой отрасли. Директор птицефабрики «Яратель» Фанис Нигамуллин предложил закреплять условия льготного кредитования на весь срок реализации инвестиционных проектов. По его словам, после отмены субсидий в 2026 году ежемесячные платежи предприятия выросли на 22 млн рублей.

Кроме того, Нигамуллин предложил вернуть льготные оборотные кредиты сроком до трех лет на закупку кормов, а также ввести субсидии для сельхозпроизводителей, которые используют органические удобрения из куриного помета.

Депутаты взяли предложения руководителей предприятий в работу.

На заседании также представили данные Минсельхозпрода Татарстана о бюджетной поддержке личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственной кооперации.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Нияз Хурамшин сообщил, что в 2025 году на поддержку личных подсобных хозяйств направили 612 млн рублей, в 2026 году – 666 млн рублей. В 2027 году объем финансирования планируют увеличить на 300 млн рублей – до 969 млн рублей.

В числе предусмотренных мер – субсидии хлебопекарным предприятиям на возмещение части затрат на модернизацию производства, а также сельхозпроизводителям на компенсацию части расходов по уплате налога на имущество организаций.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали Минсельхозпроду Татарстана продолжить субсидирование хлебопекарных предприятий. Также ведомству предложили проработать возможность распространения механизма субсидирования налога на имущество организаций по ставке 1,1% вместо действующих 2,2%, рассмотреть компенсацию части расходов на коммунальные услуги и доставку социального хлеба.

Подводя итоги заседания, Леонид Якунин отметил, что в нынешних международных условиях агропромышленный комплекс остается одним из приоритетных направлений. По его словам, благодаря системным инвестициям Татарстан может обеспечивать собственную продовольственную безопасность. При этом предприятиям, которые занимаются производством продукции, необходима государственная поддержка.

Якунин добавил, что депутаты намерены совместно с Минсельхозпродом решать проблемы, о которых заявили представители отрасли. Он также подчеркнул, что объемы господдержки сельхозпредприятий в Татарстане превышают показатели других регионов.

Перед заседанием парламентарии ознакомились с работой Булочно-кондитерского комбината, посетили модернизированные производственные цеха и изучили технологию выпечки хлеба.