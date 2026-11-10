Соглашение на 10 млрд и гости из 17 стран: в Казани стартовала Стройнеделя БРИКС

В Казани стартовала первая «Строительная неделя БРИКС», объединившая застройщиков, инвесторов и производителей стройматериалов. Одним из главных событий стало подписание соглашения на 10 млрд рублей. Какие возможности мероприятие открывает для бизнеса и молодых специалистов – в материале «Татар-информа».





Сегодня на площадке «Казань Экспо» открылся первый форум «Строительная неделя БРИКС»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Подписание на 10 млрд рублей

Сегодня на площадке «Казань Экспо» открылся первый форум «Строительная неделя БРИКС». Он объединил застройщиков, производителей стройматериалов и покупателей недвижимости.

«Проблема большинства форумов в том, что представлен бизнес, который должен что-то привлечь, но на событии не представлены те, кого нужно привлечь: покупатели, инвесторы. Изначально республика ставила нам задачу – сделать полезное событие, чтобы была энергия, прежде всего, коммерческая», – заявил на пресс-конференции в честь открытия «Строительной недели БРИКС» генеральный директор форума Илья Пискулин.

Илья Пискулин: «Изначально республика ставила нам задачу – сделать полезное событие, чтобы была энергия, прежде всего, коммерческая» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поэтому на форуме представлены не только застройщики и производители стройматериалов, но и покупатели недвижимости, а также риелторы, которые могут привлечь потенциальных инвесторов. Для специалистов по недвижимости организовали отдельный «Риелторский день». Ожидается, что в нем примут участие 1,7 тыс. агентов.

На форуме уже зафиксировали подписание 85 соглашений. Одно из них стало неожиданностью даже для организаторов.

«У нас откуда-то появилось подписание, не поверите, на 10 млрд рублей», – отметил Пискулин.

Министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин отметил масштаб деловой программы. По его словам, на форуме выступят 340 спикеров и пройдет 123 события.

Марат Айзатуллин: «Представлены практически все страны БРИКС+ с точки зрения того, что они приехали посмотреть, изучить и понять, нужны или не нужны те или иные события» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На площадке работают компании из четырех стран, включая ОАЭ и Азербайджан. Всего приехали 12 иностранных делегаций, а спикерами стали 32 эксперта из 17 стран. Пискулин объяснил, что участие иностранцев не ограничивается выставкой: многие приехали изучить рынок перед тем, как направлять инвестиции.

«Представлены практически все страны БРИКС+ с точки зрения того, что они приехали посмотреть, изучить и понять, нужны или не нужны те или иные события. Экспонирование – это достаточно дорогое мероприятие, поэтому большая часть иностранных делегаций приехала на это событие посмотреть», – рассказал он, отвечая на вопрос «Татар-информа» об участии зарубежных представителей в форуме.

«Стройка – это всегда командная работа»

В рамках «Строительной недели БРИКС» стартовал юбилейный, 50-й форум «Молодой специалист – строитель будущего». Он собрал в зале 300 студентов и молодых специалистов, которым рассказали о перспективах отрасли и возможностях для карьеры.

Приветствие Президента России Владимира Путина участникам зачитал Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: rais.tatarstan.ru

Приветствие Президента России Владимира Путина участникам зачитал Раис Татарстана Рустам Минниханов. В обращении глава государства подчеркнул важность профессии и масштаб задач, которые стоят перед отраслью.

«Труд строителя требует глубоких знаний, ответственности, умения работать в команде, добиваться результата. Именно от мастерства и таланта строителей, архитекторов, проектировщиков во многом зависит успешное решение стоящих перед строительным комплексом масштабных задач», – говорится в приветствии.

Рустам Минниханов в своем выступлении отметил, что строительный комплекс республики является одним из локомотивов социально-экономического развития. С 2021 года в Татарстане ежегодно вводят свыше 3 млн квадратных метров жилья.

Рустам Минниханов: «Труд строителя требует глубоких знаний, ответственности, умения работать в команде, добиваться результата» Фото: rais.tatarstan.ru

В этом году в Татарстане по республиканским программам планируют построить и отремонтировать 3,4 тыс. объектов на общую сумму 78,5 млрд рублей. В их числе – 813 многоквартирных домов, которые капитально отремонтируют, 33 образовательных учреждения и 560 дворов, которые благоустроят по программе «Наш двор».

«Сегодняшний форум – это один из этапов вашего развития. Используйте эту возможность. Знакомьтесь с представителями компаний на выставочной экспозиции. Договаривайтесь о практиках и стажировках», – обратился к молодежи Раис республики.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик подчеркнул, что в строительстве нет одиночной игры.

Константин Михайлик: «В стройке нет индивидуального зачета, стройка – это всегда командная работа» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В стройке нет индивидуального зачета, стройка – это всегда командная работа. Главная возможность, которую дает этот форум, – это общаться с наставниками, вместе с вашими преподавателями увидеть, куда идет отрасль, и найти свой путь», – отметил Михайлик.

В целом, молодежь достаточно активно ищет работу в отрасли строительства, считает первый заместитель министра строительства Татарстана Дамир Шайдуллин.

«Я считаю, что молодежь довольно-таки активно идет сегодня. Даже если брать статистику по нашему министерству, очень много молодых специалистов работает в рамках стен нашего министерства и наших подведомственных учреждений, ну и также на строительных площадках», – заявил он в разговоре с «Татар-информом».

На двух выставках форума – недвижимости и строительных материалов – свои стенды представила 191 компания Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

191 компания и 50 тыс. посетителей

На двух выставках форума – недвижимости и строительных материалов – свои стенды представила 191 компания.

В выставке недвижимости участвуют 66 компаний из четырех стран – России, Белоруссии, ОАЭ и Азербайджана. Выставка стройматериалов объединила 125 компаний из 19 регионов. Всего ожидается порядка 50 тыс. посетителей.

«Для нас важно развитие строительной отрасли Республики Татарстан не только в квадратных метрах, но и параллельно развивая жилые кварталы, чтобы развивалась и социальная инфраструктура, инженерная инфраструктура, и, конечно же, общественные территории», – заявил Айзатуллин на открытии выставок.

Несмотря на внешние вызовы, отрасль уверенно стоит на ногах, отметил Михайлик.

«Что бы ни говорили, как бы нас ни пугали, отрасль строительства, недвижимости крепко стоит на ногах, дает тот результат, который от нас ждет государство, дает новые квартиры, новые дворы, новые парки – все то, чем гордится страна», – сказал он.