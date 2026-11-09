Из Новошешминского района отправили очередной гуманитарный конвой в зону СВО

фото: официальный портал "Единой России"

В селе Новошешминск на площади перед районным Домом культуры состоялся торжественный митинг, посвященный отправке очередного гуманитарного конвоя в зону проведения специальной военной операции.

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Айдар Метшин, секретарь Новошешминского местного отделения «Единой России», глава района Егор Тарнавский, волонтеры, юнармейцы, трудовые коллективы и жители района.

фото: официальный портал "Единой России"

Гуманитарную помощь собирали всем миром: трудовые коллективы, волонтеры, школьники и неравнодушные земляки передавали продовольствие, теплые вещи, средства гигиены, строительные материалы, рации, генераторы и запчасти, а также личные посылки для бойцов. Волонтеры доставят груз лично – в Донецкую и Луганскую народные республики и Запорожскую область.

Особый вклад внес земляк Николай Козлов: он приобрел и передает военнослужащим автомобиль «Нива» и два питбайка. За неоднократную поддержку бойцов ему вручили благодарность командира войсковой части.

фото: официальный портал "Единой России"

«Спасибо каждому, кто не остается в стороне и вносит свой вклад. За каждой посылкой – забота, за каждым грузом – поддержка родного края. Наши бойцы должны знать: дома их помнят, ждут и поддерживают. Вместе мы сильнее!» – отметил Метшин.

Колонну возглавляет Александр Карпов – индивидуальный предприниматель и волонтер, который с самого начала СВО возит помощь на фронт. За его плечами десятки рейсов: продукты, теплые вещи, стройматериалы, запчасти и письма от земляков. Колонна с гуманитарной помощью, провожаемая аплодисментами жителей, отправилась в путь.

фото: официальный портал "Единой России"

Всего с начала специальной военной операции из Новошешминского района отправлено более 200 гуманитарных конвоев общим весом более 240 тонн и около 100 единиц техники. Сегодняшняя отправка стала очередным шагом этой работы.