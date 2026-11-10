Депутаты Госсовета РТ призвали масштабировать решения платформенной экономики

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня на выездном заседании Комитета по экономике, промышленности, инвестициям и цифровому развитию Государственного Совета РТ и экспертного совета при нем обсудили вопросы развития в Татарстане экосистемы платформенной экономики. Мероприятие прошло в казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Председатель комитета Рягат Хусаинов напомнил, что Татарстан стал одним из первых регионов России, который всерьез занялся цифровизацией, и отметил, что с 1 октября этого года федеральным законом «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации» впервые определены правовой статус цифровых платформ, права и обязанности их участников, единые требования к ним.

«Татарстан традиционно входит в число наиболее продвинутых цифровых регионов страны, поэтому важно, чтобы республика была готова к применению нового законодательства. <...> Развитие цифровых платформ открывает новые возможности для организации рынков, повышения эффективности бизнес-процессов и стимулирования инноваций. В этих условиях особую значимость приобретают вопросы государственной и корпоративной поддержки разработки и внедрения отечественных платформенных решений», – выразил уверенность депутат.

Подробно о работе ИТ-парка, резидентах технопарков и мерах поддержки разработки платформенных решений собравшимся рассказали руководитель по мерам поддержки казанского ИТ-парка Михаил Унтура и первый заместитель генерального директора Фонда поддержки предпринимательства РТ Линара Бурханова.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

По мнению Михаила Унтуры, необходимо, чтобы технологические проекты в республике поддерживались не разово, а экосистемно – последовательными шагами, которые доводят платформенное решение от идеи до работающего проекта. По его словам, резидентами открывшегося в октябре 2009 года ИТ-парка сейчас являются более тысячи компаний из Татарстана и других регионов, заполняемость площадей достигает 94%.

Представитель ИТ-парка уточнил, что существуют федеральные компании, которые специально переехали в Казань из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Чебоксар, Уфы, Ульяновска, Краснодара. «В Татарстане настолько сильно развита экосистема, что компании из других регионов приезжают к нам для работы. Экосистемность – это не только размещение компании на площадке. Задача – сопроводить проект с нулевого показателя до точки выхода на IPO (первичное публичное размещение)», – объяснил он мотивацию этих фирм.

Кроме того, Унтура изложил, как именно в казанском ИТ-парке выстроена последовательность ступеней работы: бизнес-инкубаторы, стартап-хабы, резиденты. Для поддержки студенческих стартапов создан проект «Площадка №52», предусматривающий выделение до 1 млн рублей на развитие конкретного технологического бизнеса.

В свою очередь заместитель председателя Комитета по экономике, промышленности, инвестициям и цифровому развитию Марат Галеев посоветовал активизировать работу промышленной цифровизации, масштабировать платформенные решения, пригодные к тиражированию как на предприятиях РТ, так и за ее пределами. «Надо искать такие проекты, которые могли бы масштабироваться и тиражироваться на предприятия», – сказал он.

Помимо этого, на заседании комитета подготовили ко второму чтению законопроект о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них.