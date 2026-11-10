Айдар Метшин помог отправить 10 зимних колес бойцу СВО из Нижнекамска

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Депутат Айдар Метшин организовал закупку и отправку 10 зимних колес для автомобиля УАЗ, который необходим сыну жительницы Нижнекамска в зоне специальной военной операции. Женщина обратилась к парламентариям с просьбой помочь приобрести зимнюю резину для машины военнослужащего, сообщает пресс-служба «Единой России».

Во время приема граждан мать бойца поблагодарила Метшина за оперативную помощь и пожелала ему успехов в добрых делах.

Эта помощь стала частью системной работы по поддержке участников СВО и их семей.

В 2024 году по инициативе Айдара Метшина запустили проект «Победа. Возвращение героев домой». Он направлен на помощь военнослужащим в адаптации к мирной жизни и поддержку их близких.

Работу начали с Гагаринского избирательного округа Нижнекамска. Для участников СВО разработали индивидуальные паспорта, которые позволяют учитывать потребности каждого ветерана и его семьи. На сегодняшний день такую работу провели в отношении 141 человека.

На основе собранной информации для каждого участника СВО и его семьи формируют индивидуальный план помощи. Он охватывает разные вопросы: реабилитацию, решение жилищных проблем, трудоустройство и получение новой профессии.

Сейчас проект действует на всей территории Нижнекамского муниципального района. К нему подключились администрация, образовательные учреждения и ветеранские организации.

Айдар Метшин подчеркнул, что главная задача проекта – не оставлять людей один на один с трудностями. По его словам, важно не только выслушать просьбу, но и разобраться в ситуации, найти решение и довести дело до результата. Каждый вернувшийся домой военнослужащий и его семья должны чувствовать поддержку и заботу.